Donald Trump, din nou în centrul unui scandal: „Sunteţi proastă? Sunteţi o persoană proastă?”. Cine l-a scos din sărite pe președintele SUA

Ana Maria
28 nov. 2025, 12:15
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Noi controverse în jurul lui Trump. Ce a declanșat reacția sa dură
  2. De ce îl acuză Trump pe Joe Biden în acest caz
  3. Sunt insultele la adresa jurnaliștilor o practică obișnuită pentru Trump?

Noi controverse în jurul lui Trump. Președintele SUA, Donald Trump, a insultat, joi, o jurnalistă americană, gest care se înscrie în seria sa de remarci agresive din ultimele luni la adresa femeilor care activează în mass-media. Potrivit AFP, citată de Agerpres, reacția lui Trump a venit în timpul unei discuții la reședința sa din Florida.

Noi controverse în jurul lui Trump. Ce a declanșat reacția sa dură

Totul a pornit atunci când jurnalista l-a întrebat pe liderul american despre modul în care administrația gestionează controlul asupra imigranților afgani din Statele Unite. Trump a întrerupt-o imediat și a lansat o insultă directă: „Sunteţi proastă? Sunteţi o persoană proastă?”

Întrebarea jurnalistei venea în contextul unui incident grav produs miercuri, când doi membri ai Gărzii Naționale, un bărbat și o femeie, au fost împușcați lângă Casa Albă de către un cetățean afgan. Femeia a murit, iar colegul ei se afla vineri în stare gravă, potrivit Agerpres.

De ce îl acuză Trump pe Joe Biden în acest caz

Jurnalista l-a întrebat pe Donald Trump de ce îl consideră responsabil pe predecesorul său, Joe Biden, având în vedere că unii oficiali au declarat că afganii relocați au fost verificați riguros.

Răspunsul lui Trump a fost tranșant: „Pentru că i-au lăsat să intre”, a afirmat în timp ce flutura o fotografie cu un avion militar american plin cu persoane evacuate din Kabul în 2021, în timpul revenirii talibanilor la putere.

Ulterior, Trump a continuat atacul verbal: „Aceşti refugiaţi au venit împreună cu alte mii de persoane care nu ar trebui să fie aici, iar dumneavoastră puneţi întrebări doar pentru că sunteţi o persoană proastă”, a declarat acesta.

Sunt insultele la adresa jurnaliștilor o practică obișnuită pentru Trump?

Conform AFP, remarcile agresive sunt ceva obișnuit în discursurile lui Donald Trump. Totuși, liderul american pare să manifeste o ostilitate aparte față de presa scrisă și, în special, față de jurnaliste.

Doar cu o zi înainte, Trump criticase un articol din New York Times care evidenția vârsta sa și semnele de oboseală, numind-o pe autoare „reporter de mâna a treia, urâtă atât pe dinăuntru, cât și pe dinafară”. Iar la începutul lunii, acesta a catalogat o jurnalistă drept „purcică”, iar pe alta „persoană oribilă”.

