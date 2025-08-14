B1 Inregistrari!
Noi detalii despre „Pânza de păianjen". Motivul surprinzător pentru care operațiunea armatei ucrainene a fost întârziată cu o lună

Noi detalii despre „Pânza de păianjen”. Motivul surprinzător pentru care operațiunea armatei ucrainene a fost întârziată cu o lună

Adrian Teampău
14 aug. 2025, 11:22
Noi detalii despre „Pânza de păianjen”. Motivul surprinzător pentru care operațiunea armatei ucrainene a fost întârziată cu o lună
Sursa foto: X / SBU

Operațiunea „Pânza de păianjen”, prin care forțele armate ucrainene au reușit să distrugă aproape 34% aviația militară strategică a Rusiei, a fost considerată un succes uriaș. Operațiunea a presupus lansarea a zeci de drone explozive asupra bombardiererlor strategice staționate pe patru aerodromuri rusești, la câteva sute de kilometri de graniță.

Cuprins:

  • Cum a fost organizată operațiunea
  • Pe ce s-au bazat ucrainenii
  • Cum au acționat serviciile de informații
  • Cum a fost întârziată operațiunea pentru o lună
  • Ce rezultate a dat operațiunea „Pânza de păianjen”

Cum a fost organizată operațiunea

Șeful serviciului de securitate (SBU) din Ucraina, Vasil Maliuk a dat noi detalii despre organizarea misiunii într-un interviu pentru postul de televiziune ucrainean My-Ukraina. El a vorbit despre minuțiozitatea cu care au fost puse la punct toate detaliile, despre transportul dronelor peste graniță, dar și despre motivul surprinzător care a întârziat declanșarea operațiunii.

Operațiunea a presupus lansarea unor drone explozive asupra unor aerodromuri militare amplasate în adâncimea teritoriului rus. Acest lucru a presupus, în primul rând, introducerea dispozitivelor peste graniță, în zonele în care se aflau țintele vizate. Pentru aceasta, ucrainenii s-au inspirat din strategiile cartelurilor de droguri.

Vasil Maliuk a subliniat că echipa sa a valorificat experiența în lupta împotriva criminalității internaționale pentru a pune în scenă acest atac foarte complex. Dronele au fost transportate ilegal, peste graniță, iar de acolo mai departe, în locații aflate în vecinătatea celor patru aerodromuri.

„Apropo de logistică trebuie să menționez că ne-am inspirat din experiența noastră în combaterea criminalității transnaționale, atunci când am studiat în detaliu modul în care cartelurile internaționale ale drogurilor livrează în secret diverse substanțe interzise în diferite colțuri ale lumii, fără a fi detectate de autoritățile vamale și de frontieră”, a povestit Maliuk.

Pe ce s-au bazat ucrainenii

ȘefuL SBU a relatat că atacul a fost realizat după un model experimentat deja, anterior, într-un alt atac asupra Podului Crimeei. Atunci un camion încărcat cu explozibili a fost detonat și a avariat grav ruta feroviară și terestră. În ambele situații, Ucraina a acționat cu ajutorul funcționarilor vamali ruși, corupți.

„Care sunt, prin natura lor, foarte corupți. La un moment dat, au jucat în avantajul nostru prin livrarea cabinelor pe care le-am menționat”, a mai povestit oficialul ucrainean, cu referire la structurile de lemn în formă de casă în care au fost ascunse dronele.

El a precizat că fără ajutorul funcționarilor corupți ar fi fost dificil ca dispozitivele explozive să fie introduse în Rusia. Țara este sub sancțiunile occidentale, iar astfel de bunuri nu pot fi trecut peste graniță.

„Dar, în același timp, au creat dificultăți suplimentare în aducerea acestor cabine pe teritoriul Federației Ruse, deoarece aceste tipuri de bunuri pur și simplu nu pot fi trecute peste graniță, deoarece Rusia este supusă sancțiunilor”, a declarat Maliuk.

Cum au acționat serviciile

Șeful SBU a mai povestit că operațiunea a fost pusă la cale de agenții săi care operează în Rusia. Aceștia au înființat o companie de transport pentru care au achiziționat cinci vehicule: Totodată, ei au închiriat mai multe spații de depozitare pentru a camufla operațiunea. Unul dintre aceste depozite se afla chiar în vecinătatea sediul Serviciului Federal de Securitate al Rusiei din regiunea Celiabinsk.

Companie-paravan a angajat șoferi de camion ruși pe care i-a trimis, în mod regulat să facă livrări pentru a nu stârni suspiciuni. În zilele premergătoare lansării atacului, aceștia au fost trimiși să livreze cabanele de lemn în locații situate în apropierea bazelor aeriene. De aici, li s-a spus, un client urma să preia marfa.

Potrivit lui Maliuk, fiecare cabană transportată în camioane era dotată cu panouri solare și baterie pentru a menține dronele încărcate și gata de desfășurare. Dronele au fost proiectate special pentru operațiune și fiecare avea o încărcătură de 1,6 kg.

Cum a fost întârziată operațiunea pentru o lună

Operațiunea a fost lansată cu o întârziere de aproximativ o lună, a povestit șeful SBU. Deși planul inițial prevedea ca dronele să fie transportate și lansate în primăvară, acest lucru a fost imposibil. Conform calendarului ortodox rusesc, în luna mai, mai exact pe 9 mai a fost sărbătorit Paștele.

Iar în aceste zile de sărbătoare, șoferii ruși angajați s-au îmbătat, conform obiceiului, și nu au mai lucrat. Din acest motiv, agenții secreți ucraineni s-au văzut obligați să amâne lansarea atacului asupra celor patru aerodromuri.

Pe de altă parte, Vasil  Maliuk încearcă să-i protejeze pe șoferi, de eventualele represalii ale autorităților ruse. El spune că aceștia nu au știut nimic și nu au comis vreo ilegalitate. Ei au făcut doar ceea ce le-au spus șefii lor, să livreze marfa în punctele indicate.

„În realitate, nu au comis nicio faptă ilegală și nu a existat nicio intenție în acțiunile lor”, a spus Maliuk.

Ce rezultate a dat operațiunea „Pânza de păianjen”

Oficialii ucraineni au declarat că, în urma acestei operațiuni, o treime din capacitatea de bombardament strategic a Rusiei a fost afectată. Pagubele produse forțelor aeriene strategice rusești au fost de aproximativ 7 miliarde de dolari.

În urma atacului, armata rusă a decis să construiască adăposturi întărite pentru a-și proteja bombardierele strategice.

