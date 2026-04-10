Autoritățile din Italia au introdus noi taxe și reguli stricte în mai multe destinații turistice, în încercarea de a proteja patrimoniul și a mai reduce supraaglomerarea. În plin sezon estival, această țară atrage chiar și 70 de milioane de vizitatori.

Taxe pentru turiști, în mai multe zone din Italia

De exemplu, turiștii care aleg să viziteze Veneția pentru o singură zi, fără cazare peste noapte, trebuie să plătească o taxă de acces. Ea se aplică persoanelor cu vârste peste 14 ani și e în valoare de 5 euro dacă rezervarea este făcută din timp și de 10 euro dacă e realizată cu mai puțin de patru zile înainte.

Taxa se aplică de vineri până duminică, în lunile aprilie, mai, iunie și iulie.

De asemenea, accesul în zona inferioară a celebrei Fontana di Trevi din Roma , informează . Taxa se aplică zilnic, între orele 09:00 și 22:00.

Reguli mai stricte pentru turiști, în unele zone din Italia

În Florența, autoritățile au limitat semnificativ spațiile destinate meselor în aer liber, iar în Ponte Vecchio, Piazzale degli Uffizi și Via Roma terasele au fost eliminate complet. Pe alte 73 de străzi din apropiere, numărul locurilor pe trotuar a fost redus drastic, după ce localnicii s-au plâns de aglomerație.

În Capri, grupurile turistice au fost limitate la maximum 40 de persoane, iar ghizii care conduc grupuri de peste 20 de turiști trebuie să folosească sisteme audio cu căști wireless.

În Dolomiți, stațiunea Madonna di Campiglio a redus numărul permiselor zilnice de la 23.000 la 15.000.

De asemenea, în anumite zone, precum Via dell’Amore din Cinque Terre, e necesară rezervarea în avans a unui interval orar.