Nouă teorie a propagandei ruse: Europenii susțin Ucraina de ciudă că au fost învinși de Rusia de-a lungul secolelor / Cum e menționată România (VIDEO)

Nouă teorie a . Prezentatorul TV Dmitri Kiseliov, poreclit „cel mai toxic propagandist al Kremlinului”, a afirmat că europenii susțin Ucraina, fiind supărați din cauza înfrângerilor pe care le-au suferit în fața Rusiei de-a lungul secolelor. Kiseliov nu face nicio referire, de exemplu, la sprijinul pe care rușii l-au avut din partea britanicilor în lupta contra lui Napoleon și nici nu precizează că Armata Roșie a reușit să învingă trupele naziste doar grație ajutorului american masiv. Propagandistul a invocat și România în discursul său.

„Țările occidentale încă sunt incapabile să ne ierte pentru înfrângerile pe care le-au suferit în campanii împotriva Rusiei”, a spus Dmitri Kiseliov, potrivit

On his show tonight, Dmitry Kiselyov says that European countries are backing Ukraine against Russia because they want revenge for the battles of Poltava (1709), Borodino (1812), and Stalingrad (1942-3)

Just to remind you, this is one of Russia’s most popular TV programmes

— Francis Scarr (@francis_scarr)