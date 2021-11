Noua variantă din Africa de Sud, B.1.1.529, ar fi apărut la o persoană imunocompromisă, un posibil pacient cu HIV/SIDA

Noua varianta de coronavirus, descoperită în Africa de Sud, ar fi apărut inițial la o persoană imunocompromisă, în urma unei infecții cronice. Tulpina B.1.1.529 este mult mai agresivă și rezistentă în fața imunității, comparativ cu restu variantelor de COVID-19 apărute până în prezent.

Pentru moment, nu există informații suficiente cu privire la originea ei, la modul și locul în care a apărut, însă din primele date s-ar fi manifestat, pentru prima dată, la o persoană imunocompromisă, scrie Newsweek.

Noua variantă de coronavirus, provenită din Africa de Sud, ar fi apărut inițial la o persoană imunocompromisă, având în vedere numărul mare de mutații pe care l-a înregistrat. Mutațiile suferite de proteina spike ar indica faptul că noua varianta de virus s-ar fi dezvoltat într-un organism al cărui mecanism de apărare nu ar fi putut face față.

Mutațiile virusului ar fi fost înregistrate pe fondul unei infecții cronice mai vechi, de care suferea acesta, a precizat medicul Jacob Glanville, pe Twitter.

The new South Africa variant yet again may have come from an immunocompromised subject who enabled rapid accumulation of mutations during chronic infection. We need to be getting COVID-19 chronic infection subjects on antivirals to limit this or we are back to square one.

— Dr. Jacob Glanville (@CurlyJungleJake) November 26, 2021