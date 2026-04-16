Noul sistem EES din spațiul Schengen pune deja presiune pe aeroporturile europene. Pasagerii din afara UE sunt obligați să își înregistreze datele biometrice la intrare. În același timp, autoritățile se lovesc de dificultăți de implementare și de creșterea timpilor de așteptare.
Noul sistem EES a devenit operațional vineri în spațiul Schengen și se aplică în 25 dintre cele 27 de state ale Uniunii Europene. Acesta este utilizat și în Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Schimbarea este una majoră la frontiere. Pasagerii din afara UE, inclusiv cei din Marea Britanie, sunt obligați să își înregistreze datele personale și biometrice la fiecare intrare și ieșire.
Blocajele din aeroporturi devin tot mai evidente odată cu aplicarea sistemului EES. La Milano, peste 100 de pasageri au ratat îmbarcarea la un zbor easyJet spre Manchester din cauza aglomerației la controlul pașapoartelor.
Durata oficială de procesare este de aproximativ 70 de secunde pentru fiecare pasager. În practică, aceasta poate ajunge la cinci minute, iar în unele situații cozile au depășit patru ore.
Datele confirmă amploarea fenomenului. Sistemul a înregistrat deja peste 52 de milioane de intrări și ieșiri și mai mult de 27.000 de refuzuri de acces. Dintre acestea, aproape 700 de persoane au fost considerate potențiale amenințări. Problemele sunt alimentate de dificultăți tehnice în anumite state. Lipsa unei infrastructuri complet pregătite a fost evidentă și în Franța înainte de lansarea completă.
Presiunea tot mai mare din aeroporturi a forțat autoritățile europene să intervină rapid, organizând întâlniri de urgență pentru a gestiona situația. Reprezentanții aeroporturilor, prin Airports Council International, cer măsuri concrete, inclusiv extinderea excepțiilor. Aceștia solicită și posibilitatea de a suspenda complet sistemul atunci când timpii de așteptare scapă de sub control. Directorul general Olivier Jankovec a subliniat clar că înregistrarea EES ar trebui oprită temporar în momentele critice pentru a evita blocajele, informează The Guardian.
Pe de altă parte, Comisia Europeană transmite un mesaj mult mai optimist și susține că sistemul funcționează bine în majoritatea statelor. Problemele tehnice sunt deja în curs de rezolvare, iar responsabilitatea revine autorităților naționale. Criticile vin însă puternic din industrie. Michael O’Leary, șeful Ryanair, a descris situația drept „un haos total” și a pus-o pe seama Brexitului. Acesta a cerut amânarea implementării complete până în octombrie.
În paralel, presiunea asupra transportului aerian ar putea crește și mai mult. Aeroporturile europene se pregătesc pentru posibile probleme în aprovizionarea cu combustibil, pe fondul tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz, ceea ce ar putea agrava întârzierile și perturbațiile deja existente.