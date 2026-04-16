Noul sistem EES din spațiul Schengen pune deja presiune pe aeroporturile europene. din afara UE sunt obligați să își înregistreze datele biometrice la intrare. În același timp, autoritățile se lovesc de dificultăți de implementare și de creșterea timpilor de așteptare.

Ce prevede sistemul EES

Noul sistem EES a devenit operațional vineri în spațiul și se aplică în 25 dintre cele 27 de state ale Uniunii Europene. Acesta este utilizat și în Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Schimbarea este una majoră la frontiere. Pasagerii din afara UE, inclusiv cei din Marea Britanie, sunt obligați să își înregistreze datele personale și biometrice la fiecare intrare și ieșire.

Implementarea a început încă din octombrie. Lansarea completă din 10 aprilie marchează trecerea la un sistem digital care urmărește un control mai strict al circulației și un nivel mai ridicat de securitate.

De ce apar întârzierile și ce cifre arată impactul

Blocajele din aeroporturi devin tot mai evidente odată cu aplicarea sistemului EES. La Milano, peste 100 de pasageri au ratat îmbarcarea la un zbor easyJet spre Manchester din cauza aglomerației la controlul .

Durata oficială de procesare este de aproximativ 70 de secunde pentru fiecare pasager. În practică, aceasta poate ajunge la cinci minute, iar în unele situații cozile au depășit patru ore.

Datele confirmă amploarea fenomenului. Sistemul a înregistrat deja peste 52 de milioane de intrări și ieșiri și mai mult de 27.000 de refuzuri de acces. Dintre acestea, aproape 700 de persoane au fost considerate potențiale amenințări. Problemele sunt alimentate de dificultăți tehnice în anumite state. Lipsa unei infrastructuri complet pregătite a fost evidentă și în Franța înainte de lansarea completă.

Ce reacții au avut instituțiile și companiile aeriene

Presiunea tot mai mare din aeroporturi a forțat autoritățile europene să intervină rapid, organizând întâlniri de urgență pentru a gestiona situația. Reprezentanții aeroporturilor, prin , cer măsuri concrete, inclusiv extinderea excepțiilor. Aceștia solicită și posibilitatea de a suspenda complet sistemul atunci când timpii de așteptare scapă de sub control. Directorul general Olivier Jankovec a subliniat clar că înregistrarea EES ar trebui oprită temporar în momentele critice pentru a evita blocajele, informează .

Pe de altă parte, Comisia Europeană transmite un mesaj mult mai optimist și susține că sistemul funcționează bine în majoritatea statelor. Problemele tehnice sunt deja în curs de rezolvare, iar responsabilitatea revine autorităților naționale. Criticile vin însă puternic din industrie. Michael O’Leary, șeful Ryanair, a descris situația drept „un haos total” și a pus-o pe seama Brexitului. Acesta a cerut amânarea implementării complete până în octombrie.

În paralel, presiunea asupra transportului aerian ar putea crește și mai mult. Aeroporturile europene se pregătesc pentru posibile probleme în aprovizionarea cu combustibil, pe fondul , ceea ce ar putea agrava întârzierile și perturbațiile deja existente.