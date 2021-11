Numărul fumătorilor din întreaga lume a scăzut, dar înca sunt multe de făcut pentru aceștia, transmite Organizația Mondială a Sănătății

Numărul fumătorilor a scăzut constant în ultimii ani, dar eforturile de control al consumului de tutun trebuie să continue în fața activismului din industria tutunului, a avertizat marți Organizația Mondială a Sănătății (OMS), conform euronews.

În 2020, 1,3 miliarde de oameni din întreaga lume consumau tutun. Este cu 20 de milioane mai puțin decât cu doi ani mai devreme, potrivit unui nou raport global al organului de supraveghere a sănătății globale.

OMS se așteaptă ca declinul să continue până în 2025, când 1,27 miliarde de oameni – sau aproximativ 20% din populația lumii cu vârsta de 15 ani și peste – vor fuma.

Deși a salutat declinul, directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a avertizat că „mai avem un drum lung de parcurs, iar industria tutunului va face tot ce îi stă în putință pentru a apăra profiturile uriașe pe care le obține din vânzarea produsului său mortal”.

Tutunul ucide peste 8 milioane de consumatori în fiecare an și încă 1,2 milioane de oameni mor din cauza fumatului pasiv, potrivit statisticilor OMS.

Numărul morților va continua să crească, în ciuda scăderii consumului „pentru că tutunul ucide lent”, avertizează raportul.

