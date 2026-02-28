B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » O angajată a fost concediată pentru distrugerea a sute de genți Chanel: Instanța i-a dat dreptate la final

O angajată a fost concediată pentru distrugerea a sute de genți Chanel: Instanța i-a dat dreptate la final

Flavia Codreanu
28 feb. 2026, 15:20
O angajată a fost concediată pentru distrugerea a sute de genți Chanel: Instanța i-a dat dreptate la final
Jaf ca în filme la un magazin Chanel din Paris: Hoții au fugit cu bunuri în valoare de milioane de euro. Sursa Foto: Flickr.com
Cuprins
  1. O angajată a fost concediată pentru un prejudiciu uriaș de imagine
  2. Mărturii din fabrică despre practicile impuse de șefi

O angajată a fost concediată după ce 383 de genți Chanel au fost distruse într-o fabrică din provincia Florența, Italia. Compania risca să piardă un contract uriaș cu celebrul brand francez și a decis să dea vina pe o angajată.

Potrivit libertatea, femeia a contestat decizia și i-a dat în judecată.   Instanța a obligat firma să o reangajeze pe tânără și să îi plătească despăgubiri totale de 13.000 de euro. Scandalul a pornit de la utilizarea unui mastic ieftin în locul adezivului pe bază de apă solicitat explicit de Chanel, fapt ce a dus la deteriorarea fermoarelor.

O angajată a fost concediată pentru un prejudiciu uriaș de imagine

Pe 11 septembrie 2023, tânăra aflată în perioada de practică a primit decizia de concediere, documentul susținând că aceasta a folosit „un mastic nepotrivit, niciodată utilizat pentru acest produs”, fără să raporteze situația conducerii. Firma a argumentat că gestul ei a provocat daune majore produselor  și a pus în pericol relația cu brandul Chanel, care a cerut despăgubiri și a amenințat cu ruperea contractului. Deși defectele nu au fost vizibile pe loc, materialul nepotrivit a afectat calitatea genților ulterior.

Mărturii din fabrică despre practicile impuse de șefi

În timpul procesului, situația s-a schimbat radical după ce colegele fetei au depus mărturie. Acestea au explicat că folosirea masticului ieftin era o regulă nescrisă în atelier, deoarece adezivul cerut de Chanel era mai greu de aplicat. „Toți foloseam masticul, la indicația șefilor”, au declarat martorii în instanță.

Mărturiile prezentate de publicația Corriere Fiorentino scot la iveală o strategie de ascundere a încerca mascarea unor neregulilor: „Când veneau controalele de la Chanel, făceam să dispară tot”, a relatat una dintre martore. Un alt angajat a confirmat că, deși conducerea știa că brandul interzice masticul, ei au continuat să-l utilizeze din raționamente financiare. În final, Tribunalul din Florența a stabilit că femeia nu poate fi singura vinovată pentru o practică tolerată de șefi și a primit 8.000 de euro despăgubiri, plus 5.000 de euro cheltuieli de judecată.

Tags:
Citește și...
Surse israeliene: Există „indicii tot mai clare” că Ali Khamenei ar fi fost ucis. Israelul verifică ipoteza
Externe
Surse israeliene: Există „indicii tot mai clare” că Ali Khamenei ar fi fost ucis. Israelul verifică ipoteza
Zboruri anulate după atacul SUA – Israel asupra Iranului: Aproape 1.500 de români sunt afectați / TAROM suspendă mai multe zboruri până pe 3 martie, iar Wizz Air până pe 7 martie
Externe
Zboruri anulate după atacul SUA – Israel asupra Iranului: Aproape 1.500 de români sunt afectați / TAROM suspendă mai multe zboruri până pe 3 martie, iar Wizz Air până pe 7 martie
Panică în regiunea Golfului Persic, în urma ripostei iraniene cu rachete. Armata Iranului a anunțat că a lansat atacuri asupra unor baze militare americane (VIDEO)
Externe
Panică în regiunea Golfului Persic, în urma ripostei iraniene cu rachete. Armata Iranului a anunțat că a lansat atacuri asupra unor baze militare americane (VIDEO)
Primele declarații ale lui Donald Trump dupa atacul asupra Iranului: „Vom distruge rachetele lor și vom lăsa la pământ industria lor”
Externe
Primele declarații ale lui Donald Trump dupa atacul asupra Iranului: „Vom distruge rachetele lor și vom lăsa la pământ industria lor”
Trump a confirmat implicarea SUA în atacul asupra Iranului
Externe
Trump a confirmat implicarea SUA în atacul asupra Iranului
Israelul a lansat un atac preventiv asupra Iranului: Ținta ar fi fost liderii de la Teheran 
Externe
Israelul a lansat un atac preventiv asupra Iranului: Ținta ar fi fost liderii de la Teheran 
VIDEO: Un avion militar încărcat cu bani s-a prăbușit în Bolivia. 15 morți și haos pe autostradă
Externe
VIDEO: Un avion militar încărcat cu bani s-a prăbușit în Bolivia. 15 morți și haos pe autostradă
Salarii de 5.600 de euro în Luxemburg: Se caută 377 de angajați fără facultate
Externe
Salarii de 5.600 de euro în Luxemburg: Se caută 377 de angajați fără facultate
Ministerul român de Externe a aprobat repatrierea personalului neesenţial din Israel: „MAE e pregătit să acorde protecție consulară cetățenilor români”
Externe
Ministerul român de Externe a aprobat repatrierea personalului neesenţial din Israel: „MAE e pregătit să acorde protecție consulară cetățenilor români”
Juan Carlos revine în Spania după 5 ani de exil: Condiția pusă de Palatul Regal
Externe
Juan Carlos revine în Spania după 5 ani de exil: Condiția pusă de Palatul Regal
Ultima oră
17:11 - Surse israeliene: Există „indicii tot mai clare” că Ali Khamenei ar fi fost ucis. Israelul verifică ipoteza
16:45 - Zboruri anulate după atacul SUA – Israel asupra Iranului: Aproape 1.500 de români sunt afectați / TAROM suspendă mai multe zboruri până pe 3 martie, iar Wizz Air până pe 7 martie
16:19 - Panică în regiunea Golfului Persic, în urma ripostei iraniene cu rachete. Armata Iranului a anunțat că a lansat atacuri asupra unor baze militare americane (VIDEO)
16:01 -   Patriarhia Română colaborează cu Ambasada pentru pelerinii din zonele de conflict
14:36 - Ilie Bolojan, primele declarații despre conflictul din Iran: Ce se întâmplă cu siguranța românilor din Orientul Mijlociu
13:54 - Risc de avalanșă în Munții Bucegi și Făgăraș până pe 2 martie. Ce avertizează salvamontiștii
13:20 - Consilierul prezidențial pentru securitate națională: Românii din Iran sunt în siguranță, deși rețelele locale au disfuncționalități
12:40 - Vremea 28 februarie: Temperaturi de primăvară și maxime de 16 grade în România
12:20 - 150 de ani de la nașterea lui Brâncuși: Un eveniment cultural de excepție la Palatul Parlamentului
11:44 - Zborurile București – Tel Aviv, afectate de atacurile din Orientul Mijlociu