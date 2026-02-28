O angajată a fost concediată după ce 383 de genți Chanel au fost distruse într-o fabrică din provincia Florența, Italia. Compania risca să piardă un contract uriaș cu celebrul brand francez și a decis să dea vina pe o angajată.

Potrivit , femeia a contestat decizia și i-a dat în judecată. Instanța a obligat firma să o reangajeze pe tânără și să îi plătească despăgubiri totale de 13.000 de euro. Scandalul a pornit de la utilizarea unui mastic ieftin în locul adezivului pe bază de apă solicitat explicit de Chanel, fapt ce a dus la deteriorarea fermoarelor.

O angajată a fost concediată pentru un prejudiciu uriaș de imagine

Pe 11 septembrie 2023, tânăra aflată în perioada de practică a primit decizia de concediere, documentul susținând că aceasta a folosit „un mastic nepotrivit, niciodată utilizat pentru acest produs”, fără să raporteze situația conducerii. Firma a argumentat că gestul ei a provocat daune majore produselor și a pus în pericol relația cu brandul Chanel, care a cerut despăgubiri și a amenințat cu ruperea contractului. Deși defectele nu au fost vizibile pe loc, materialul nepotrivit a afectat calitatea genților ulterior.

Mărturii din fabrică despre practicile impuse de șefi

În timpul procesului, situația s-a schimbat radical după ce colegele fetei au depus mărturie. Acestea au explicat că folosirea masticului ieftin era o regulă nescrisă în atelier, deoarece adezivul cerut de era mai greu de aplicat. „Toți foloseam masticul, la indicația șefilor”, au declarat martorii în instanță.

Mărturiile prezentate de publicația Corriere Fiorentino scot la iveală o strategie de ascundere a încerca mascarea unor neregulilor: „Când veneau controalele de la Chanel, făceam să dispară tot”, a relatat una dintre martore. Un alt angajat a confirmat că, deși conducerea știa că brandul interzice masticul, ei au continuat să-l utilizeze din raționamente financiare. În final, Tribunalul din Florența a stabilit că femeia nu poate fi singura vinovată pentru o practică tolerată de șefi și a primit 8.000 de euro despăgubiri, plus 5.000 de euro cheltuieli de judecată.