O cameră foto dăruită papei Francisc, vândută la licitaţie. Prețul uriaș obținut de organizatori

Adrian Teampău
22 nov. 2025, 17:21
Papa Francisc
O cameră foto, pe care a primit-o papa Francisc în dar, a fost vândută la o licitație organizată în capitala Austriei, Viena. Suma obținută, uriașă, va fi donată în scopuri caritabile, conform dorinței regretatului suveran pontif.

Cameră foto vândută pentru o sumă imensă

Procedura de vânzare a fost organizată sâmbătă, la Viena, de casa de licitații Leitz Photographica Auction. Suma obținută pe camera foto scoasă la vânzare va fi donată în scopuri caritabile, au transmis reprezentanții Leitz Photographica Auction. Aceasta a fost dorința expresă a regretatului suveran pontif.

Dispozitivul scos la vânzare, a fsot o cameră Leica, oferită papei Francisc chiar de compania producătoare, în 2024. Prețul de vânzare a fost de 6,5 milioane de euro, sumă uriașă, conform experților. Veniturile obținute din această vânzare vor fi folosite pentru acțiuni caritabile.

Aceasta a fost dorința expresă a regretatului Papa Francisc, a trasmis agenția EFE. Suveranul Pontif a murit în luna aprilie, după o îndelungată suferință.

O cameră foto creată exclusiv pentru Francisc

Producătorul Leica a creat această cameră foto, model M-A, pentru Papa Francisc. Aceasta este exclusiv de culoare albă, ceea ce face trimitere la  veşmintele papale.

Dispozitivul a fost personalizat, cu mai multe gravuri, inclusiv deviza papei Francisc, „Miserando atque Eligendo” („S-a îndurat de el şi l-a ales”). De asemenea conține și stema Vaticanului.

Aparatul foto analogic unic, un model Leica M-A, are un obiectiv Leica Noctilux-M 1:1.2/50mm ASPH, ambele având numărul de serie 5.000.000. Acestaa fost dăruit papei Francisc în 2024, conform leica-camera.com.

Papa Francisc a murit la 88 de ani

Papa Francisc, pe numele de mirean Jorge Mario Bergoglio, a murit la vârsta de 88 de ani, pe 21 aprilie, la ora 7:35 dimineață, după o lungă perioadă de suferință.

El s-a confruntat cu grave probleme de sănătate și se externase recent. Papa Francisc a avut o apariție publică de Paște, în fața credincioșilor strânși la Vatican, dar protocolul său a fost mult redus.

Cu câtva timp înainte de moarte, Papa a petrecut cinci săptămâni în spitalul Gemelli din Roma. El a fost diagnosticat cu o dublă pneumonie.

Papa Francisc, a cărui cameră foto a fost vândută la licitație, a fost primul lider latino-american al Bisericii Romano-Catolice

