O comisie medicală din Japonia a autorizat pastila anti-COVID-19 fabricată de grupul Merck

Un grup al ministerului japonez al sănătății a recomandat, vineri, aprobarea pilulei antivirale COVID-19 dezvoltată de Merck & Co Inc, ca parte a planului primului ministru, Fumio Kishida, de a lansa noi tratamente până la sfârșitul anului, transmite Reuters.

1.000.000 de doze

Decizia comisiei stabilește stadiul pentru expedieri de 200.000 de doze în toată țara începând cu acest weekend, pe baza pregătirilor anunțate anterior de Kishida.

„Sunt convins că distribuirea acestui medicament este un pas major înainte pentru gestionarea COVID-19 de către națiunea noastră”, a declarat ministrul sănătății Shigeyuki Goto.

Japonia pariază puternic pe tratamentele orale pentru a ține la distanță infecțiile grave și decesele în cazul în care apare un al șaselea val de temut al pandemiei. Guvernul a fost de acord luna trecută să plătească lui Merck și partenerului său Ridgeback Biotherapeutics aproximativ 1,2 miliarde de dolari pentru 1,6 milioane de doze din medicamentul lor molnupiravir.

În plus, Kishida a anunțat săptămâna trecută o înțelegere pentru procurarea a 2 milioane de doze dintr-o pastilă antivială separată dezvoltată de Pfizer Inc. Și se așteaptă ca compania japoneza Shionogi & Co să solicite, în curând, aprobarea propriului tratament, furnizând încă 1 milion. doze până la începutul anului viitor.

Japonia a confirmat săptămâna aceasta primele cazuri cunoscute de infecții cu Omicron care nu au putut fi urmărite până la călătorii de peste mări. Transmisiuni comunitare ale variantei au fost găsite acum în orașele vestice Osaka și Kyoto, iar un caz suspect a fost anunțat vineri la Tokyo.

Japonia, o poziție mai dură față de noua variantă

Prim-ministrul a spus că Japonia este „într-o poziție mai dură față de varianta Omicron decât alte țări”, invocând purtarea voluntară a măștilor și autoconstrângerile cu privire la comportamentele de risc.

Japonia a înregistrat puțin peste 18.300 de decese asociate virusului Sars-Cov-2, în timpul pandemiei, evitând în același timp instaurarea carantinării pentru întreaga populație, cum s-a întâmplat în Austria. După un început lent, rata de vaccinare a țării s-a accelerat, 76,5% din populația Japoniei fiind complet inoculată.