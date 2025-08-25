O companie aeriană își schimbă politica pentru pasagerii supraponderali. Despre ce este vorba

B1 Inregistrari!
Răzvan Adrian
25 aug. 2025, 16:52
Sursa foto simbol: Pixabay

Southwest Airlines a anunțat o schimbare a regulilor pentru pasagerii care au nevoie de două locuri. Începând cu luna ianuarie a anului viitor, aceștia nu vor mai beneficia automat de rambursarea banilor pentru al doilea bilet, iar noile condiții sunt mult mai stricte.

Această modificare stârnește nemulțumiri în rândul oamenilor, care se tem că vor fi excluși atunci când vine vorba de zboruri.

Cuprins:

  • Cum a avut loc schimbarea
  • Care este impactul schimbării
  • Ce spun oamenii

Cum a avut loc schimbarea

Southwest Airlines renunță la vechea regulă care permitea pasagerilor de tip „customer of size” să cumpere două locuri și să primească apoi rambursare pentru unul.

Începând din ianuarie, rambursarea va fi posibilă doar dacă se respectă mai multe condiții, precum: avionul să aibă un loc liber, biletele să fie achiziționate la aceeași clasă, iar cererea să fie făcută în termen de 90 de zile.

Criticii spun că această decizie va face zborurile mai dificile și mai scumpe pentru cei care nu au loc într-un scaun standard.

Jeff Jenkins, fondator al comunității Chubby Diaries, a declarat pentru USA Today: „E doar mai multă anxietate într-o experiență care oricum e foarte stresantă”, a spus acesta conform DailyMail, citat de Știrile Pro Tv.

Care este impactul schimbării

Conform noilor reguli, „pasagerii care nu își rezervă din timp un al doilea loc ar putea fi mutați pe un alt zbor și obligați să plătească tariful de tip walk-up, care este adesea cu sute de dolari mai mare decât dacă ar fi rezervat în avans”, potrivit surselor citate.

Southwest definește acum un scaun ca fiind spațiul dintre două cotiere coborâte. Oricine nu se încadrează în acel spațiu va trebui să cumpere două locuri înainte de îmbarcare.

De asemenea, nu există nicio garanție că cele două locuri vor fi alăturate, chiar și atunci când sunt achiziționate simultan.

Tigress Osborn, lider al National Association to Advance Fat Acceptance, a avut o reacție cu privire la decizia luată: „Nu-și pot permite să joace la noroc. Asta va însemna, practic, că nu vor mai putea zbura”, a spus acesta potrivit surselor citate.

Ce spun oamenii

Corinne Fay, fondatoarea newsletterului Big Undies, a spus că această schimbare o forțează să ia în considerare un drum de 2.400 de mile pentru a-și vizita sora: „Am simțit că îmi vine să plâng pentru că viața mea va fi mult mai complicată. Vorbim despre o diferență de 400 și 800 de dolari sau chiar mai mult” a declarat ea, conform The Washington Post.

Pe de altă parte, Unique Gibson, care a zburat cu Southwest timp de 25 de ani, a afirmat că noile reguli elimină exact avantajele pentru care a ales această companie: „Lucrurile care m-au făcut să fiu loială Southwest au dispărut”, conform DailyMail.

Ea a renunțat la planurile de a onora compania la un eveniment și caută acum alternative pentru o excursie de grup.

