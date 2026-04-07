B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » În plină criză, Egiptul anunță o descoperire majoră de gaze. Ar putea reduce dependența de importuri

În plină criză, Egiptul anunță o descoperire majoră de gaze. Ar putea reduce dependența de importuri

Flavia Codreanu
07 apr. 2026, 20:41
În plină criză, Egiptul anunță o descoperire majoră de gaze. Ar putea reduce dependența de importuri
sursă foto: pexels
Cuprins
  1. Ce rezerve de gaze naturale au fost descoperite în zăcământul Temsah
  2. De ce este vitală această descoperire importantă de gaze naturale
  3. Ce impact are o asemenea o descoperire

O descoperire importantă de gaze naturale a fost anunțată în estul Mării Mediterane de către gigantul italian ENI și autoritățile din Egipt.  Reușita vine într-un moment de tensiune, marcat de conflictul cu Iranul.

Ce rezerve de gaze naturale au fost descoperite în zăcământul Temsah

Estimările preliminare pentru zăcământul Temsah, situat în largul coastei mediteraneene a Egiptului, indică un volum de aproximativ 56 de miliarde de metri cubi de gaze. Pe lângă această resursă, Ministerul Petrolului din Egipt a precizat că descoperirea include și 130 de milioane de barili de condensat petrolier. Proiectul este operat de ENI în parteneriat cu BP, ambele companii deținând câte o participație de 50% prin intermediul societății lor mixte, Petrobel.

Sonda de explorare Denise W 1, aflată la 70 de kilometri în larg și la o adâncime de 95 de metri, este situată strategic la mai puțin de 10 kilometri de infrastructura existentă. În prezent, sonda este pregătită pentru testare.

De ce este vitală această descoperire importantă de gaze naturale

Contextul economic este unul extrem de dificil, după ce aprovizionarea cu gaze din Qatar și Israel a fost grav afectată de războiului cu Iranul. Premierul Mostafa Madbouly a oferit detalii alarmante luna trecută, declarând că războiul aproape a triplat factura Egiptului pentru importurile de gaze naturale. Prețul a sărit de la 515 milioane de euro la nu mai puțin de 1,52 miliarde de euro pe lună.

Din cauza acestor presiuni, autoritățile de la Cairo au fost obligate să introducă măsuri de economisire a energiei, cum ar fi restricționarea activităților comerciale pe timpul nopții, majorarea prețurilor la combustibili și încetinirea cheltuielilor guvernamentale, scrie Euronews.

Ce impact are o asemenea o descoperire

Această reușită readuce în prim-plan succesul uriaș din 2015 al zăcământului Zohr, cel mai mare din Mediterană, care avea rezerve estimate la 850 de miliarde de metri cubi.

Țara își folosește terminalele de lichefiere pentru a transporta gaze din țările vecine, inclusiv din Cipru. Pe lângă resursele din Marea Mediterană, eforturile de explorare au dat roade și pe uscat; luna trecută, Egiptul și Apache Corporation au anunțat identificarea unui alt zăcământ în Deșertul de Vest, care este estimat să producă aproximativ 740.000 de metri cubi de gaze pe zi.

Tags:
Ultima oră
20:26 - CTP: Trump „e în stare și să se masturbeze în oglindă din dragostea de sine pe care o are” (VIDEO)
20:21 - Rusia amână misiunile lunare și își regândește strategia spațială. Ce planuri are Moscova pentru revenirea în cursa spațială
20:03 - Theo Rose vorbește deschis despre schimbările din viața sa: „Pentru mine, ora 7 dimineața este ora groazei”
19:58 - Realitatea Plus a luat o groază de bani de la AUR, dar nu și-a plătit amenzile. Toma (CNA), explicații despre închiderea postului: „A fost de un penibil situația de astăzi…” (VIDEO)
19:43 - Primăria Capitalei pregătește reguli noi pentru terasele din centrul orașului. Ce planuri are administrația pentru centrul orașului
19:24 - Rămase fără bijuterii după ce au crezut în „minuni”. Metoda prin care două femei din Prahova au păcălit victimele
19:09 - Fost fotbalist, mesaj șocant pentru Mircea Lucescu: „Nu m-ai lăsat să-mi iau rămas bun de la mama. Acum, fiul tău este lângă tine”
18:59 - Trafic restricționat în perioada sărbătorilor pe mai multe drumuri principale. Unde și când se aplică restricțiile
18:54 - Adâncime record în Antarctica: China pătrunde într-un ecosistem neatins de timp
18:47 - Jucan: Realitatea Plus nu va putea emite nici în online. Explicațiile vicepreședintelui CNA