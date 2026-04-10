O elevă de 15 ani Franța a fost înjunghiată într-o unitate de învățământ din Ancenis. a provocat stare de alertă maximă în rândul autorităților din regiunea Nantes.

În ce stare se află fata de 15 ani după atac

Incidentul a avut loc în jurul orei 14:00, la liceul Joubert-Émilien Maillard, o școală cunoscută până acum ca fiind liniștită.

Victima a fost înjunghiată de mai multe ori în zona abdomenului, iar pompierii au intervenit de urgență la fața locului.

Echipele de intervenție i-au acordat primele îngrijiri adolescentei, după care aceasta a fost transportată în stare gravă la spitalul universitar din Nantes.

Starea sa critică a impus o intervenție medicală imediată, în timp ce oficiali ai prefecturii din Loire-Atlantique au sosit la școală pentru a evalua situația.

Cum a fost imobilizat agresorul care a atacat o elevă de 15 ani Franța

Imediat după producerea agresiunii, conducerea liceului a declanșat o alertă anti-intruziune, o procedură de securitate prin care elevii au fost izolați în sălile de clasă.

Atacatorul, despre care s-a aflat că este elev al aceleiași unități de învățământ, a fost imobilizat de militarii din cadrul Pelotonului de supraveghere și intervenție al jandarmeriei (PSIG) din Ancenis.

Deși identitatea tânărului nu a fost dezvăluită oficial, surse apropiate anchetei au precizat că intervenția a fost extrem de rapidă, iar agresorul a fost imobilizat înainte de a face și alte victime, scrie

Ce măsuri de siguranță s-au luat după acest incident

Autoritățile au deschis imediat o anchetă pentru a stabili motivul atacului și circumstanțele exacte în care s-a produs agresiunea.

Elevii și profesorii martori la eveniment vor beneficia de consiliere psihologică.

Acest incident tragic amintește de un caz similar petrecut în urmă cu un an, tot în regiunea Nantes, când o altă elevă de 15 ani a fost ucisă de o colegă. Evenimentul de vineri a relansat discuțiile aprinse privind siguranța în școli, mai ales că unitatea din Ancenis nu fusese implicată anterior în incidente violente.