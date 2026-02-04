B1 Inregistrari!
Externe » O erupție solară majoră a perturbat comunicațiile radio în Africa și sudul Europei

O erupție solară majoră a perturbat comunicațiile radio în Africa și sudul Europei

Ana Beatrice
04 feb. 2026, 21:46
O erupție solară majoră a perturbat comunicațiile radio în Africa și sudul Europei
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce a provocat explozia solară și cât de periculoasă este
  2. Cât de activ este Soarele și ce impact ar putea avea asupra Pământului

Activitatea intensă a Soarelui a dat bătăi de cap miercuri, 4 februarie 2026. O erupție solară majoră, de magnitudine X4.2, a eliberat cantități uriașe de radiații spre Pământ. Unda energetică a afectat pentru scurt timp comunicațiile radio în zone din vestul Africii și sudul Europei. În același timp, atmosfera superioară a planetei a fost literalmente „inundată” de radiații intense, informează Space.com.

Ce a provocat explozia solară și cât de periculoasă este

Totul a început din regiunea activă AR4366, o zonă extrem de instabilă din punct de vedere magnetic. Aceasta se află într-o evoluție rapidă și a declanșat aproape continuu erupții solare puternice încă de la apariția sa, în urmă cu doar câteva zile. Explozia de miercuri a atins intensitatea maximă la ora 12:13 GMT. Fenomenul a fost clasificat drept erupție de tip X4.2, una dintre cele mai violente categorii posibile.

Astfel de fenomene pot provoca perturbări radio pe arii largi. În unele cazuri, ele pot fi însoțite de ejecții de masă coronală și explozii masive de plasmă. Acestea sunt capabile să genereze furtuni geomagnetice și aurore spectaculoase dacă sunt îndreptate spre Terra.

De această dată însă, evenimentul nu a fost asociat cu o CME, potrivit National Oceanic and Atmospheric Administration. Deși AR4366 a produs mai multe erupții majore într-un timp foarte scurt, aproape toate au rămas „lipsite” de material solar expulzat. Singura excepție a fost o erupție anterioară, din clasa X8.4, care a generat o CME lentă, cu impact superficial asupra Pământului.

Cât de activ este Soarele și ce impact ar putea avea asupra Pământului

Avertismentele vin acum din partea National Oceanic and Atmospheric Administration. Specialiștii precizează că erupția X4.2 ar putea provoca o furtună geomagnetică minoră, de nivel G1, spre finalul zilei de miercuri sau joi. În centrul atenției se află regiunea AR4366, o zonă uriașă de pete solare, atât de mare încât ar putea „înghiți” aproximativ 15 Pământuri și care poate fi observată chiar și de la sol cu ochelari simpli de eclipsă.

Petele solare sunt regiuni mai reci ale atmosferei solare, formate în jurul câmpurilor magnetice intense. Din acest motiv, ele apar întunecate și sunt frecvent asociate cu erupții violente și explozii masive de plasmă. De la prima sa observare, pe 30 ianuarie, AR4366 a declanșat deja peste 20 de erupții puternice din clasele M și X, confirmând o activitate extrem de agresivă.

Chiar dacă în câteva zile va ieși din câmpul vizual al Pământului. Ritmul alert al fenomenelor sugerează că această regiune ar putea continua să producă noi explozii solare și în perioada următoare.

