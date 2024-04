O explozie puternică a devastat o bază militară din Irak. SUA și Israelul neagă orice implicare (VIDEO)

O explozie majoră a zguduit baza militară Kalso din Irak, situată la aproximativ 50 km sud de Bagdad, vineri noapte, ca urmare a unui atac aerian, potrivit Forțelor de Mobilizare Populară (PMF).

Suflul exploziei a ucis un luptător al unei grupării șiite și a dus la rănirea altor șase.

Iraq’s Popular Mobilization Force (PMF) says its command post at Kalso military base about 50 km south of Baghdad was hit by a huge explosion last night.

One PMF fighter was killed and six were wounded.

U.S. denies it carried out any attack.

Israel likely behind the strike.

— Clash Report (@clashreport)