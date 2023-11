O familie de 12 persoane, căutată să plătească nota la un restaurant! Ar fi pândit ospătarii și a fugit fără să achite / Valoarea pagubei create

O familie formată din 12 persoane este căutată de patronul , după ce ar fi făcut consumație de aproximativ 300 de euro și ar fi fugit. Înainte de a suna poliția, șeful localului le-a dat un ultimatum ca să vină cu banii, după ce au fost observați pe camerele de supraveghere, relatează

Totul s-a întâmplat într-un local din Cornwall, Marea Britanie, unde cei 12 membri ai familiei au mâncat și băut de aproximativ 300 de euro, iar apoi au fugit.

După vizionarea imaginilor de pe camerele de supraveghere, patronul localului a menționat că așteaptă întreaga familie să plătească nota de plată, înainte de a face cazul public.

Au făcut consumație de 300 de euro, iar apoi au fugit

Localul a publicat pe Facebook o filmare înregistrată de camerele de supraveghere, pentru a-i găsit pe vinovați.

„Aceste 12 persoane au mâncat la noi între orele 14:00 și 16:00, astăzi, și au plecat fără să plătească. Nu e nicio greșeală, a fost un gest calculat și dovedit de înregistrările integrale ale camerelor de supraveghere. Am raportat acest lucru poliției, dar dacă cineva îi recunoaște pe acești oameni sau are informații care ne-ar putea ajuta să-i găsim, vă rugăm să ne contactații. Vă garantăm confidențialitatea. Oferim recompensă pentru găsirea acestor escroci!”, arată anunțul restaurantului.

Ulterior, au menționat că au aflat numele familiei creatoare de pagube și i-a acordat timp, până vineri, 3 noiembrie, să plătească nota de plată, înainte de a face o plângere direct la poliție.

„Când chelnerița s-a întors, toți dispăruseră. Păreau că își duc copiii la zona de joacă din grădină, dar au plecat pur și simplu. Nu au comandat cele mai mari sau mai scumpe preparate, sau ceva care ar fi atras atenția. Unii dintre copii au împărțit porțiile. Nu au fost nesimțiți sau ceva de genul, dar înregistrările camerelor de supraveghere îi arată cum s-au ridicat deliberat și au plecat. Au așteptat și au stat la pândă, timp de 45 de secunde, până când personalul nostru a ieșit din încăpere, înainte de a alerga toți afară pe ușă”, a explicat un angajat al restaurantului.