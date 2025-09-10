O femeie a avut de plătit 31.000 de dolari familiei fostului iubit, după ce acesta a sărit din mașina condusă de ea, în timp ce se certau, și a murit

O femeie din a fost obligată de procurori să plătească în valoare de aproximativ 31.000 de dolari familiei fostului său iubit. El a murit după ce a sărit din mașina condusă de ea, în timpul unei dispute. Bărbatul a murit.

Ce s-a întâmplat

Totul a pornit de la o ceartă. Liu a condus din orașul său natal, Yuncheng până la Hejin pentru a-l lua pe bărbat. La început, a încercat să-l liniștească, dar discuția a degenerat într-o ceartă, conform .

Ea i-ar fi spus bărbatului: „Ai tot spus toată noaptea că vrei să mori. N-ai murit deja?”. Această replică se presupune că l-a determinat pe bărbat să sară din mașina aflată în mișcare.

În imaginile surprinse de camera de bord a mașinii, se vede cum bărbatul a deschis brusc ușa autoturismului și s-a aruncat afară. Individul a fost spitalizat, dar a murit după o săptămână de tratament.

Despăgubiri de zeci de mii de dolari

Poliția a cerut arestarea lui Liu sub acuzația de omor din culpă. Pe de altă parte, procurorii au menționat că relația specială dintre cei doi a ridicat unele controverse.

Așadar, prin intermediul unui mediator, Liu a negociat cu familia bărbatului și a fost de acord să plătească despăgubiri. Acestea au fost în valoare de 218.000 de yuani, echivalentul a aproximativ 31.000 de dolari.

În cele din urmă, procurorii au decis că neglijența lui Liu a fost „evident minoră”. Ei au decis să nu o aresteze pe femeie.