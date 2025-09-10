B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » O femeie a avut de plătit 31.000 de dolari familiei fostului iubit, după ce acesta a sărit din mașina condusă de ea, în timp ce se certau, și a murit

O femeie a avut de plătit 31.000 de dolari familiei fostului iubit, după ce acesta a sărit din mașina condusă de ea, în timp ce se certau, și a murit

Selen Osmanoglu
10 sept. 2025, 07:28
O femeie a avut de plătit 31.000 de dolari familiei fostului iubit, după ce acesta a sărit din mașina condusă de ea, în timp ce se certau, și a murit

O femeie din China a fost obligată de procurori să plătească despăgubiri în valoare de aproximativ 31.000 de dolari familiei fostului său iubit. El a murit după ce a sărit din mașina condusă de ea, în timpul unei dispute. Bărbatul a murit.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Despăgubiri de zeci de mii de dolari

Ce s-a întâmplat

Totul a pornit de la o ceartă. Liu a condus din orașul său natal, Yuncheng până la Hejin pentru a-l lua pe bărbat. La început, a încercat să-l liniștească, dar discuția a degenerat într-o ceartă, conform Știrile ProTv.

Ea i-ar fi spus bărbatului: „Ai tot spus toată noaptea că vrei să mori. N-ai murit deja?”. Această replică se presupune că l-a determinat pe bărbat să sară din mașina aflată în mișcare.

În imaginile surprinse de camera de bord a mașinii, se vede cum bărbatul a deschis brusc ușa autoturismului și s-a aruncat afară. Individul a fost spitalizat, dar a murit după o săptămână de tratament.

Despăgubiri de zeci de mii de dolari

Poliția a cerut arestarea lui Liu sub acuzația de omor din culpă. Pe de altă parte, procurorii au menționat că relația specială dintre cei doi a ridicat unele controverse.

Așadar, prin intermediul unui mediator, Liu a negociat cu familia bărbatului și a fost de acord să plătească despăgubiri. Acestea au fost în valoare de 218.000 de yuani, echivalentul a aproximativ 31.000 de dolari.

În cele din urmă, procurorii au decis că neglijența lui Liu a fost „evident minoră”. Ei au decis să nu o aresteze pe femeie.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Un preot din Rusia vrea a zecea parte din veniturile credincioșilor: „Nu veniți la mine, dați-mi șase zile pe săptămână să lucrez cum trebuie”
Externe
Un preot din Rusia vrea a zecea parte din veniturile credincioșilor: „Nu veniți la mine, dați-mi șase zile pe săptămână să lucrez cum trebuie”
Polonia anunță că a doborât drone rusești în spațiul său aerian. Ministrul ucrainean de externe: Putin „nu a fost pedepsit în mod adecvat pentru crimele sale anterioare”
Externe
Polonia anunță că a doborât drone rusești în spațiul său aerian. Ministrul ucrainean de externe: Putin „nu a fost pedepsit în mod adecvat pentru crimele sale anterioare”
O tânără româncă s-a sinucis într-un penitenciar din Italia. Cum s-a produs tragedia
Externe
O tânără româncă s-a sinucis într-un penitenciar din Italia. Cum s-a produs tragedia
Surprinzător! Cum era un bărbat să ajungă la închisoare din cauza unei vacanțe
Externe
Surprinzător! Cum era un bărbat să ajungă la închisoare din cauza unei vacanțe
Jocuri geopolitice în Orientul Mijlociu. SUA a avertizat Qatarul în legătură cu atacul israelian
Externe
Jocuri geopolitice în Orientul Mijlociu. SUA a avertizat Qatarul în legătură cu atacul israelian
Soțul amantei lui Andy Byron, fostul CEO al companiei Astronomer, a oferit prima reacție, în urma incidentului de la concertul Coldplay. Ce a transmis acesta
Externe
Soțul amantei lui Andy Byron, fostul CEO al companiei Astronomer, a oferit prima reacție, în urma incidentului de la concertul Coldplay. Ce a transmis acesta
Franța are un nou premier. Macron îl înlocuiește pe Francois Bayrou cu Sébastien Lecornu
Externe
Franța are un nou premier. Macron îl înlocuiește pe Francois Bayrou cu Sébastien Lecornu
IDF bombardează capitala Qatarului. Israelul anunță că a vizat lideri Hamas. Casa Albă a confirmat că a știut despre atac. Presa locală anunță că au fost ucise cinci persoane. UPDATE
Externe
IDF bombardează capitala Qatarului. Israelul anunță că a vizat lideri Hamas. Casa Albă a confirmat că a știut despre atac. Presa locală anunță că au fost ucise cinci persoane. UPDATE
Hotelul în care se afla Florinel Coman a fost zguduit de bombardamentele din Doha! Ce a postat soția fotbalistului
Externe
Hotelul în care se afla Florinel Coman a fost zguduit de bombardamentele din Doha! Ce a postat soția fotbalistului
Tensiunile din Nepal escaladează. Clădirea Parlamentului a fost incendiată, iar soția unui fost premier a murit în urma atacurilor protestatarilor
Externe
Tensiunile din Nepal escaladează. Clădirea Parlamentului a fost incendiată, iar soția unui fost premier a murit în urma atacurilor protestatarilor
Ultima oră
09:00 - Un preot din Rusia vrea a zecea parte din veniturile credincioșilor: „Nu veniți la mine, dați-mi șase zile pe săptămână să lucrez cum trebuie”
08:50 - România se menține în topul exportatorilor de cereale. Fermierii români, responsabili pentru aproape 63% din vânzările la nivelul UE
08:36 - La un pas de moarte! Accident teribil, în județul Cluj. Ce s-a întâmplat
08:33 - Gigi Becali, dezamăgit după Cipru – România, 2-2: „N-am mai văzut așa ceva”
08:32 - Copil de 15 ani, lovit de un șofer beat care a fugit de la fața locului. Minorul se plimba cu bicicleta
08:26 - Infractor din categoria Most Wanted, repatriat din Marea Britanie. Va sta la pușcărie pentru trafic de minori
08:18 - Mircea Lucescu, dezamăgit după eșecul din Cipru: „Eram sigur că vom câștiga”
08:12 - Directorul ELCEN, Claudiu Crețu, pus sub acuzare de procurorii DNA. El are interdicție de a-și exercita funcția. Ce acuzații i se aduc
08:00 - Polonia anunță că a doborât drone rusești în spațiul său aerian. Ministrul ucrainean de externe: Putin „nu a fost pedepsit în mod adecvat pentru crimele sale anterioare”
23:59 - Un român urmărit internațional, aflat pe lista Most Wanted, va fi adus în țară. De ce este acuzat