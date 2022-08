O femeie din Arabia Saudită, condamnată la 34 de ani de închisoare, pentru postări pe Twitter

O instanță din Arabia Saudită a condamnat-o pe Salma al-Shebab la 34 de ani de închisoare pentru că aceasta a distribuit mesaje pe Twitter. Postările aparținând activiștilor pentru drepturile omului, scrie The Guardian.

Al-Shebab este mamă a doi copii și locuiește permanent în Marea Britanie și studiază la Universitatea din Leeds. Ea a venit în Arabia Saudită în decembrie 2020 în timpul sărbătorilor pentru a-și duce familia în Marea Britanie, însă a fost arestată.

Instanța a condamnat-o inițial pe al-Shebab la șase ani de închisoare sub acuzația de „folosirea platformelor online pentru a provoca tulburări și ” – tweet-urile ei cerând eliberarea prizonierilor politici care au luptat pentru drepturile femeilor și retweeturi de mesaje similare din partea activiștilor pentru drepturile omului.

Saudi Arabia jails a PHD Leeds Univ student, Salma al-Shebab, 34yrs for posting tweets calling for women’s rights in Saudi Arabia. She’s being accused of terrorism,however Women rights has nothing to do with terrorism.Women deserves better than this.

