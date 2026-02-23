B1 Inregistrari!
Externe » Tragedie pe pârtie: O fetiță de 13 ani și-a pierdut viața după ce hainele i-au rămas blocate în telescaun

Tragedie pe pârtie: O fetiță de 13 ani și-a pierdut viața după ce hainele i-au rămas blocate în telescaun

Flavia Codreanu
23 feb. 2026, 19:03
sursa foto: pexels
Cuprins
  1. Contextul în care o fetiță de 13 ani și-a pierdut viața
  2. Comunicatul oficial al resortului de schi după tragedie

O fetiță de 13 ani a murit în urma unui accident bizar petrecut pe telescaun, într-o stațiune turistică din Canada. Fata, originară din Ottawa, se afla într-o excursie școlară în regiunea Quebec alături de colegii săi. Tragedia s-a produs în timp ce fata cobora de pe pârtie, moment în care hainele i-au rămas blocate în mecanismul de ridicare.

Martorii care au asistat la scenele dramatice au încercat imediat să intervină pentru a-i salva viața. Aceștia au încercat să îi scoată hainele prinse în lift sau să o aducă înapoi pe pârtie, însă manevrele nu au avut succes. Echipajele de intervenție ajunse la fața locului nu i-au mai putut face nimic, fiind nevoiți să declare decesul prin sufocare, scrie spynews.

Contextul în care o fetiță de 13 ani și-a pierdut viața

Polițiștii au început deja o anchetă în stațiunea din Quebec pentru a stabili contextul exact în care s-a produs evenimentul. Anchetatorii verifică modul în care echipamentul a funcționat și cum a fost posibil ca hainele copilei să fie prinse atât de strâns în mecanism.

Reprezentanții stațiunii unde a avut loc incidentul au fost primii care au reacționat oficial, exprimându-și regretul față de cele întâmplate. Autoritățile canadiene monitorizează acum stațiunea pentru a vedea dacă au fost respectate toate normele de siguranță la instalațiile de transport pe cablu.

Comunicatul oficial al resortului de schi după tragedie

După ce s-a confirmat că o fetiță de 13 ani a murit pe domeniul lor, resortul de schi a transmis un mesaj public de condoleanțe. Conducerea unității turistice a postat un comunicat pe rețelele de socializare prin care își exprimă regretele pentru cele întâmplate. Mesajul a fost adresat atât părinților, cât și colegilor de școală care au asistat la incident.

„Întreaga noastră organizație este profund întristată de această pierdere. Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei sale, celor dragi și membrilor comunității școlare, care își plâng această pierdere devastatoare”, a transmis resortul, pe Facebook. Ancheta rămâne deschisă până la clarificarea tuturor detaliilor tehnice ale acestui accident extrem de violent.

