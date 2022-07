O furtună solară masivă va lovi Pământul: „NASA prezice un impact la începutul zilei, pe 19 iulie”

Agențiile meteorologice guvernamentale din Statele Unite și Marea Britanie susțin că în luna martie 2022, Pământul a fost lovit de mai multe furtuni geomagnetice, potrivit

Cu toate că furtunile geomagnetice nu au provocat niciun rău, acestea trag un pentru ce se poate întâmpla în viitor cu furtunile mai puternice care vor lovi Pământul.

La începutul acestei luni, o furtună geomagnetică de clasă G1 a lovit Pământul, provocând aurore strălucitoare peste Canada. Singura problemă este că nimeni nu a văzut această furtună venind până nu a fost destul de târziu.

Tamitha Skov, cunoscută sub numele de „Femeia meteo spațială” a prezis o „lovitură directă” din partea unei . Aceasta este cercetător științific la Aerospace Corporation și este un educator științific premiat pe rețelele de socializare. Sâmbătă, ea a postat un video cu modelul de predicție al NASA.

„Lovitură directă!”, a prezis femeia. „Un filament în formă de șarpe lansat ca o mare furtună solară se află în zona de lovire a Pământului”.

„NASA prezice un impact la începutul zilei, pe 19 iulie. Sunt posibile apariții puternice de Aurora cu acesta, până la latitudini medii”, a explicat aceasta, precizând că ar putea exista o perturbare a GPS-ului și a radioamatorilor.

În mai puțin de o oră, Tamitha Skov a postat un videoclip de cinci secunde cu soarele.

