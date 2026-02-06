B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » O insulă celebră din Danemarca a fost scoasă la vânzare. Prețul cerut este uriaș

O insulă celebră din Danemarca a fost scoasă la vânzare. Prețul cerut este uriaș

Flavia Codreanu
06 feb. 2026, 12:52
O insulă celebră din Danemarca a fost scoasă la vânzare. Prețul cerut este uriaș
Cuprins
  1. Ce facilități oferă o insulă de 10 milioane de euro
  2. Ce restricții există pentru cei care sunt interesați

O insulă artificială din Danemarca a fost scoasă la vânzare pentru suma de 10 milioane de euro. Aceasta a servit drept fortăreață maritimă înainte de Primul Război Mondial. Flakfortet, situată strategic în strâmtoarea Øresund, se întinde pe mai mult de 30.000 de metri pătrați și reprezintă o oportunitate rară pentru investitorii care caută proprietăți cu un istoric militar impresionant și dotări moderne.

Ce facilități oferă o insulă de 10 milioane de euro

Proprietatea nu este doar un monument istoric, ci un complex funcțional. Este dotată cu un port de iahturi, restaurant, spații de cazare și săli de conferințe. Clădirile existente însumează aproape 10.000 de metri pătrați, iar întreaga locație este complet autonomă. Alimentarea cu apă potabilă se face printr-o instalație de desalinizare, iar energia electrică este asigurată de generatoare proprii, potrivit libertatea.

Deși a fost abandonată de armată în 1968, locația a fost transformată într-o destinație turistică de succes. În anii de vârf, peste 50.000 de vizitatori au vizita-o pentru a se bucura de sporturile nautice și de peisajul strâmtorii dintre Copenhaga și Malmö. Actualii proprietari suedezi speră acum să obțină un profit considerabil față de prețul de achiziție din 2001.

Ce restricții există pentru cei care sunt interesați

Viitorul proprietar va trebui să respecte reguli stricte, având în vedere că fortăreața este declarată monument istoric din anul 2002. Orice modificare structurală sau renovare necesită aprobarea Autorității Daneze pentru Castele și Cultură. Mai mult, noul proprietar este obligat să mențină accesul publicului pe insulă, aceasta fiind o condiție de bază a administrării sitului.

Există, de asemenea, posibilitatea ca statul danez să își exercite dreptul de a lua înapoi. Specialiștii imobiliari consideră că, fiind o infrastructură critică situată într-o zonă strategică, Danemarca ar putea decide să răscumpere fortăreața pentru a o readuce în proprietate națională. Această tranzacție rămâne una dintre cele mai spectaculoase de pe piața imobiliară nordică din 2026.

Tags:
Citește și...
Trump a distribuit un clip în care soții Obama au trupuri de maimuțe (VIDEO)
Externe
Trump a distribuit un clip în care soții Obama au trupuri de maimuțe (VIDEO)
Fenomenul camerelor ascunse din hoteluri a luat amploare. Experiența terifiantă a unui cuplu
Externe
Fenomenul camerelor ascunse din hoteluri a luat amploare. Experiența terifiantă a unui cuplu
Pavel Durov, fondatorul Telegram, este acuzat de Guvernul Spaniei că răspândește minciuni. Ce mesaj a transmis acesta
Externe
Pavel Durov, fondatorul Telegram, este acuzat de Guvernul Spaniei că răspândește minciuni. Ce mesaj a transmis acesta
Aeroportul din Berlin, complet blocat din cauza gheții negre. Ce efecte are vremea extremă asupra traficului aerian
Externe
Aeroportul din Berlin, complet blocat din cauza gheții negre. Ce efecte are vremea extremă asupra traficului aerian
Coreea de Nord deschide Jocurile Naționale de Iarnă. De ce lipsește de la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026
Externe
Coreea de Nord deschide Jocurile Naționale de Iarnă. De ce lipsește de la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026
Donald Trump s-a supărat pe Polonia. Totul a pornit de la șeful Parlamentului polonez care a spus că Trump nu merită Premiul Nobel pentru Pace
Externe
Donald Trump s-a supărat pe Polonia. Totul a pornit de la șeful Parlamentului polonez care a spus că Trump nu merită Premiul Nobel pentru Pace
Un bărbat din Germania a încercat să își otrăvească fiica de 3 ani ca să nu mai plătească pensie alimentară
Externe
Un bărbat din Germania a încercat să își otrăvească fiica de 3 ani ca să nu mai plătească pensie alimentară
Kate Middleton, gest de susținere pentru prima femeie Arhiepiscop. Detaliul de 1.500 de lire care nu a trecut neobservat
Externe
Kate Middleton, gest de susținere pentru prima femeie Arhiepiscop. Detaliul de 1.500 de lire care nu a trecut neobservat
Trump revendică un loc în rai: „Am făcut o mulțime de lucruri bune pentru oameni” (VIDEO)
Externe
Trump revendică un loc în rai: „Am făcut o mulțime de lucruri bune pentru oameni” (VIDEO)
Primul schimb de prizonieri dintre Ucraina și Rusia din 2026. Ce șanse reale există pentru reluarea dialogului de pace (VIDEO)
Externe
Primul schimb de prizonieri dintre Ucraina și Rusia din 2026. Ce șanse reale există pentru reluarea dialogului de pace (VIDEO)
Ultima oră
14:16 - Ion Țiriac investește 100 de milioane de euro într-un spital oncologic: Profitul va fi folosit pentru tratarea cazurilor sociale
14:06 - Trump a distribuit un clip în care soții Obama au trupuri de maimuțe (VIDEO)
13:46 - VIDEO: Alina Gorghiu s-a ales cu o plângere la CNCD după ce i-a numit pe șefii PNL „misogini și labagii”. Un liberal a depus sesizarea
13:46 - CCR sub presiunea Guvernului după avertismentul lui Bolojan. Cât ne costă blocarea jalonului din PNRR
13:38 - Salvați Copiii cere reguli dure pentru platforme de socializare. Ce măsuri propune pentru protejarea minorilor
13:34 - Fenomenul camerelor ascunse din hoteluri a luat amploare. Experiența terifiantă a unui cuplu
13:03 - George Simion, acuzat că a „lucrat” împotriva României. Cum s-a zbătut șeful AUR să fim scoși de americani din programul „Visa Waiver”
13:01 - Studenții reclamă lipsa de dialog cu premierul pe tema austerității în educație. Ce solicitări au fost transmise Guvernului
12:36 - Cum s-au îmbogățit unii făcând afaceri nelegal pe plajele statului. Buzoianu: „Ne vom îndrepta în instanță pentru recuperarea tuturor acestor terenuri”. Cazul Năvodari (VIDEO)
12:24 - Consiliul Concurenței investighează CFR SA pentru un posibil abuz de poziție dominantă. Ce efecte ar putea avea ancheta asupra pieței feroviare