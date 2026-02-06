O insulă artificială din Danemarca a fost scoasă la vânzare pentru suma de 10 milioane de euro. Aceasta a servit drept fortăreață maritimă înainte de Primul Război Mondial. Flakfortet, situată strategic în strâmtoarea Øresund, se întinde pe mai mult de 30.000 de metri pătrați și reprezintă o oportunitate rară pentru investitorii care caută proprietăți cu un istoric militar impresionant și dotări moderne.

Ce facilități oferă o insulă de 10 milioane de euro

Proprietatea nu este doar un monument istoric, ci un complex funcțional. Este dotată cu un port de iahturi, restaurant, spații de cazare și săli de conferințe. Clădirile existente însumează aproape 10.000 de metri pătrați, iar întreaga locație este complet autonomă. Alimentarea cu apă potabilă se face printr-o instalație de desalinizare, iar energia electrică este asigurată de generatoare proprii, potrivit .

Deși a fost abandonată de armată în 1968, locația a fost transformată într-o destinație turistică de succes. În anii de vârf, peste 50.000 de vizitatori au vizita-o pentru a se bucura de sporturile nautice și de peisajul strâmtorii dintre și Malmö. Actualii proprietari suedezi speră acum să obțină un profit considerabil față de prețul de achiziție din 2001.

Ce restricții există pentru cei care sunt interesați

Viitorul proprietar va trebui să respecte reguli stricte, având în vedere că fortăreața este declarată monument istoric din anul 2002. Orice modificare structurală sau renovare necesită aprobarea Autorității Daneze pentru Castele și Cultură. Mai mult, noul proprietar este obligat să mențină accesul publicului pe insulă, aceasta fiind o condiție de bază a administrării sitului.

Există, de asemenea, posibilitatea ca statul danez să își exercite dreptul de a lua înapoi. Specialiștii imobiliari consideră că, fiind o infrastructură critică situată într-o zonă strategică, Danemarca ar putea decide să răscumpere fortăreața pentru a o readuce în proprietate națională. Această tranzacție rămâne una dintre cele mai spectaculoase de pe piața imobiliară nordică din 2026.