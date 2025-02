O mașină a intrat în mulțime la Munchen, unde urmează să aibă loc Conferința de Securitate. Bilanțul victimelor / UPDATE: Șoferul e un afgan, solicitant de azi, cunoscut de autorități (FOTO)

UPDATE: Bilanțul răniților a ajuns la 27. Printre victime sunt și copii.

Șoferul care a intrat cu mașina în mulțime este un afgan în vârstă de 24 de ani. El a fost prins. Individul e solicitant de azil, cunoscut poliției pentru infracțiuni legate de droguri și furturi.

„Se suspectează un atac. Asta arată că trebuie să schimbăm ceva în Germania, cât mai repede”, a declarat premierul Bavariei, Markus Soder.

„Sunt profund șocat. Gândurile mele sunt la cei răniți”, a transmis și primarul Munchenului, Dieter Reiter.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

O maşină a intrat într-un grup de oameni în oraşul Munchen, sudul Germaniei, cel puțin 20 de persoane fiind rănite. Incidentul are loc în aceeași zi în care la Munchen trebuie să ajungă președintele ucrainean Volodimir Zelenski și vicepreședintele american JD Vance pentru Conferința de Securitate.

Potrivit primelor informații din presa locală, victimele erau membri ai sindicatului Verdi, care protestau.

Anchetatorii urmează să stabilească dacă șoferul a intrat intenționat în mulțime sau a încurcat frâna cu accelerația. Însă un martor a susținut deja pentru BR24 că acesta a intrat intenționat în mulțime.

După incident, conducătorul auto a fost prins de poliție.

Potrivit pompierilor, cel puțin 20 de oameni au fost răniți, dintre care unii sunt „în stare critică”.

Es gab einen Vorfall in München bei der Verdi-Kundgebung. Ein Auto fuhr in den Demozug. Es liegt ein Mensch auf der Straße und ein junger Mann wurde von der Polizei abgeführt. Menschen sitzend weinend und zitternd am Boden. Einzelheiten noch unklar.

— Sandra Demmelhuber (@SDemmelhuber)