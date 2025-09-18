Un suspect acuzat că a intrat cu o mașină în clădirea FBI din Pittsburgh, într-un „atac țintit”, a fost prins după o vânătoare de oameni, au confirmat oficialii.

De ce a declarat FBI incidentul drept un act menit să creeze teroare

Agenții FBI au înconjurat o mașină după ce șoferul a intrat cu ea în porțile metalice ale biroului agenției de aplicare a legii din Pittsburgh, în primele ore ale dimineții de miercuri.

Christopher Giordano, agentul special adjunct al FBI din Pittsburgh, a susținut că suspectul a luat un steag american din vehicul și l-a aruncat peste poarta distrusă după ce s-a prăbușit.

El a declarat pentru CBS: „Considerăm acest lucru ca un act de teroare împotriva FBI. Acesta a fost un atac țintit asupra acestei clădiri.”

Agenții au găsit un mesaj mâzgălit pe unul dintre geamurile mașinii, relatează CBS News.

Suspectul, identificat ca fiind Donald Henson, din Penn Hills, a fugit de la locul faptei pe jos după ce un vehicul s-a prăbușit în poarta de securitate, declanșând o căutare la scară largă pentru el.

FBI Pittsburgh a confirmat pentru că Donald Henson a fost „reținut cu puțin timp în urmă”.

Un purtător de cuvânt a declarat pentru Metro: „FBI confirmă că Donald Henson a fost reținut cu puțin timp în urmă”. FBI dorește să le mulțumească autorităților locale, statale și federale de aplicare a legii și partenerilor comunitari pentru asistența acordată.

Ce au găsit autoritățile la fața loc

Imaginile de la fața locului arată un Toyota alb cu luminile de avarie aprinse în fața porții parțial prăbușite, cu steagul american atârnat de ea.

Nu au fost raportate victime în urma incidentului.

Giordano a declarat că este căutat în legătură cu o infracțiune federală și „vom solicita urmărirea penală în cea mai mare măsură posibilă”.

Suspectul a fugit de la locul accidentului după ce s-a prăbușit în jurul orei 2:40 dimineața, ora locală, și se crede că este periculos.

Autoritățile au declarat că nu este clar dacă Henson era înarmat. Se crede că are un istoric de probleme de sănătate mintală, potrivit FBI.

O echipă de geniști a fost alertată la fața locului pentru a investiga vehiculul.

Se crede că Henson ar fi putut vizita zona de birouri din Pittsburgh în urmă cu câteva săptămâni „pentru a depune o plângere care nu avea prea mult sens”, a spus Giordano. El a declarat pentru CBS: „În timp ce ne-am verificat datele, am descoperit că a vizitat biroul local acum câteva săptămâni pentru a depune o plângere care nu avea prea mult sens.

Am verificat tot ce a găsit. Nu avea o legătură cu legea federală. L-am contactat pentru a-l informa că nu exista nicio infracțiune federală pe care să o putem acuza.”

Declarația FBI după incident

Iată o declarație completă de la FBI Pittsburgh, care conduce ancheta: „În jurul orei 2:40 dimineața, o persoană care conducea un sedan alb a început să lovească una dintre porțile de intrare ale vehiculelor la FBI Pittsburgh.

Această persoană a ieșit din vehicul, a scos un steag american de pe bancheta din spate și l-a aruncat pe poarta avariată. Persoana a părăsit apoi locul faptei pe jos.

Persoana este identificată ca fiind Donald Henson din Penn Hills, Pennsylvania.

Acest incident este considerat un atac țintit împotriva FBI. Niciun membru al personalului FBI nu a fost rănit. „Publicul este rugat să evite această persoană și, dacă este văzută, să sune imediat la 911, să sune la FBI […] sau să facă un raport online la tips.fbi.gov.”

Numărul angajaților FBI din clădirea din Pittsburgh nu a fost dezvăluit public, dar agenția federală de aplicare a legii are peste 37.000 de angajați în SUA.