O nouă alertă teroristă în Rusia! Un mall din Sankt Petersburg, evacuat de urgență (VIDEO)

O nouă alertă teroristă a avut loc în Rusia! După masacrul de la sala de concerte de lângă Moscova, în care peste 140 de persoane , duminică, un mall din Sankt Petersburg a fost evacuat de urgență.

Măsura a fost luată după ce un bărbat a anunțat că a amplasat o bombă în interior, potrivit .

Anunțul evacuării a creat panică generală în rândul rușilor care se aflau în centrul comercial. În imaginile surprinse de martori se poate vedea cum oamenii aleargă spre ieșire.

Forțele de ordine l-ar fi reținut pe autorul anunțului. El este în prezent interogat dar refuză să facă dezvăluiri și să spună unde a amplasat presupusa bombă.

⚡️ A shopping center in St. Petersburg is currently being evacuated

Firefighters, ambulances, and law enforcement are on the scene. No official statements have been released yet.

