O peruviană, prinsă cu droguri ascunse în lenjeria intimă și într-o jucărie sexuală, pe aeroportul din Bali

O peruviană, prinsă cu droguri ascunse în lenjeria intimă și într-o jucărie sexuală, pe aeroportul din Bali

Elena Boruz
19 aug. 2025, 23:56
O femeie din Peru a fost arestată pe aeroportul internațional din Bali, după ce autoritățile au descoperit asupra ei peste un kilogram de cocaină și câteva zeci de pastile de ecstasy. Drogurile erau ascunse în lenjeria intimă și într-o jucărie sexuală introdusă în corpul său.

Cum a fost descoperită

Potrivit poliției, femeia a atras atenția vameșilor prin comportamentul său suspect. La controlul corporal, agenții au descoperit mai multe pachete de stupefiante ascunse în haine și în obiecte intime.

„Stupefiantele erau ascunse în șase pachete din plastic învelite în bandă adezivă neagră, puse într-un sutien verde, alte trei pachete similare în lenjerie intimă neagră, precum și într-o jucărie sexuală ce conținea droguri și care fusese introdusă în corpul ei”, a declarat Radiant, directorul unității antidrog a poliției din Bali, conform BBC.

Ce riscă femeia

În total, autoritățile au găsit 1,4 kilograme de cocaină și 43 de pastile de ecstasy. Femeia de 42 de ani a recunoscut că fusese plătită cu 19.000 de dolari pentru a transporta drogurile în Indonezia, de către o persoană cunoscută pe „dark web”.

Ea călătorise din Barcelona, cu escală la Doha, ajungând pe 12 august în Bali. La scurt timp după aterizare, a fost reținută și predată poliției.

Dacă va fi găsită vinovată, riscă pedeapsa cu moartea, prevăzută de legislația antidrog din Indonezia. Țara asiatică este renumită pentru sancțiunile extrem de dure împotriva traficului de stupefiante, chiar dacă, în ultimii ani, aplicarea execuțiilor capitale a fost suspendată temporar.

