O pisică a supraviețuit unei căderi de la 115 metri: „Era doar puţin înţepenită”. Stăpânii ei au murit (VIDEO, FOTO)

Un cuplu de americani a murit după ce a căzut cu mașina într-un canion adânc de 115 metri. Pisica lor, în schimb, care era cu ei, a supraviețuit și e doar „puțin înțepenită”.

Matthew Nannen (45 de ani) şi Bailee Crane (58 de ani) au căzut cu mașina în canionul Bryce, aflat într-un parc naţional din statul american Utah, scrie

Trupurile lor au fost găsite fără viață. În schimb, într-o cuşcă de transport neagră, murdară şi deteriorată, era pisica, încă în viață.

Felina, care are circa 12 ani, a primit numele Mirage și a fost dată spre îngrijire ONG-ului Best Friends Animal Society.

Pisica „părea să fi suportat destul de bine căderea. Era doar puţin înţepenită, dar era prietenoasă când i-am făcut analize, a mâncat şi a băut singură”, au transmis reprezentanții organizației.

Meet Mirage, the senior cat who survived a nearly 400-foot fall in Bryce Canyon National Park. Best Friends Animal Society is calling her a miracle.

Read more here:

— ABC4 News (@abc4utah)