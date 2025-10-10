Mama lui Justin Bieber, Pattie Mallette, a creat panică în rândul fanilor artistului, după ce a distribuit pe pagina sa de Instagram o rugăciune pentru cântăreț. Justin Bieber, care a ajuns de mai multe ori în atenția publicului din cauza gesturilor sale controversate, a lăsat un comentariu ironic la postarea mamei sale.

Ce postare a făcut mama lui Justin Bieber

Femeia, în vârstă de 50 de ani, a postat pe contul său personal de Instagram o serie de fotografii cu artistul și o rugăciune pentru „vindecare, claritate și protecție”.

„Te încurajăm și ne rugăm mereu pentru tine, Justin.

Trimit libertate, putere, claritate și vindecare asupra ta, Justin. Fiecare lanț al fricii, confuziei, greutății și durerii – fie rupt în numele lui Isus. Duhule Sfânt, înconjoară-l cu ADEVĂR, LUMINĂ și PROTECȚIE. VINDECĂ FIECARE RANĂ din inima, mintea și trupul lui, văzută și nevăzută, restaurează ceea ce a fost furat și acoperă-l în INTEGRITATE. Umple-l cu IUBIREA și MÂNGEREA Ta. Continuă să-l înalți ca o voce pentru Împărăția Ta, neclintit și în flăcări pentru Tine, Doamne. Redă la tăcere orice voce care nu vine de la Tine și lasă-i viața să fie o mărturie îndrăzneață a puterii, iubirii și harului Tău vindecător. Spune amin dacă ești de acord”, a fost mesajul postat de mama artistului, în descrierea .

Postarea a strâns rapid sute de mii de like-uri și mii de comentarii. O parte dintre fani au apreciat mesajul lui Pattie Mallette și legătura pe care o are cu fiul ei, pe când, o altă parte s-a îngrijorat pentru starea cântărețului, neștiind de ce a simțit mama sa să facă o asemenea postare.

Cum a răspuns Justin Bieber la postarea făcută de mama sa

Câteva zile mai târziu, Justin Bieber a lăsat și un comentariu la postarea mamei sale, desmințind zvonurile potrivit cărora ar fi pățit ceva. Mesajul artistului nu doar că i-a liniștit pe fani, dar a și stârnit amuzamentul acestora.

„Singurul lucru pe care trebuie să-l vindec e degetul mic de la , pe care l-am sucit jucând ping pong”, a scris Justin Bieber.

Cu doar câteva zile înainte de a-i răspunde mamei sale, Justin Bieber a făcut propria postare despre credință.

„Iisus ne învață că efortul nostru este doar un răspuns la viața și iertarea care ne-au fost oferite… Iisus devine răsplata. Iar creșterea spirituală devine o dorință născută din harul primit”, a scris artistul.