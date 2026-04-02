O rețea infracțională din Nepal a fost descoperită de poliție după ce a fraudat asigurările cu 20 de milioane de dolari prin evacuări false de pe Everest.

Cum funcționa această rețea infracțională din Nepal

Schema implica o colaborare strânsă între șerpași, agenții de turism, operatori de elicoptere și directori de spitale. Ghizii foloseau metode șocante ca să provoace simptome de rău de altitudine. Aceștia puneau praf de copt, pui crud sau chiar excremente de șobolan în mâncarea alpiniștilor. Când turiștii se simțeau rău, rețeaua organiza imediat evacuarea. Operatorii facturau zborurile la prețuri uriașe, chiar și atunci când transportau mai mulți pacienți cu același elicopter, scrie

Ulterior, clinicile complice intrau în scenă pentru a finaliza frauda financiară. Acestea emiteau rapoarte de internare false pentru a justifica banii ceruți de la asigurători. Mulți turiști nici nu primeau îngrijiri medicale în realitate. Această metodă a permis grupării să încaseze sume colosale pe spatele companiilor internaționale.

Câte victime s-au înregistrat

Poliția a stabilit că amploarea acestui fenomen este uriașă. Peste 4.700 de alpiniști internaționali au fost afectați între anii 2022 și 2025. Autoritățile au identificat deja 300 de dosare de salvări care au fost fabricate complet. Până în prezent, 32 de persoane au fost puse sub acuzare, iar 11 dintre ele sunt deja în arest. Printre cei reținuți se află șase manageri care coordonau activitatea din birouri și clinici.

Investigațiile continuă chiar dacă noul sezon de alpinism a început oficial pe 30 martie. Autoritățile vor să curețe imaginea turismului nepalez înainte ca mai mulți alpiniști să ajungă pe munte. CIB subliniază că aceste acțiuni au lovit direct în mândria națională și în siguranța celor care vizitează cel mai înalt vârf din lume.

De ce nu a s-au luat măsuri

Problema salvărilor false nu este una nouă pentru industria montană. O anchetă din 2018 a scos la iveală un raport de 700 de pagini, dar reformele promise nu au oprit escrocheria. În unele cazuri, chiar și turiștii au acceptat să se prefacă bolnavi. Aceștia primeau reduceri la pachetele turistice în schimbul unui zbor gratuit cu elicopterul. Din cauza lipsei unor pedepse dure, rețeaua a continuat să opereze fără teamă.

Șeful unității de investigații a explicat motivul pentru care gruparea a reușit să revină în forță.

„Când nu se iau măsuri punitive ferme împotriva criminalității, aceasta prosperă. Drept urmare, a prosperat și escrocheria cu asigurări”, a declarat Manoj Kumar KC pentru poliția nepaleză.

Ce riscuri apar dacă mai operează această rețea infracțională din Nepal

Consecințele acestor fraude pot fi dezastruoase pentru economia locală. Marile companii de asigurări au amenințat că nu vor mai oferi polițe pentru călătoriile în Nepal. Dacă țara este exclusă din asigurările internaționale, turismul de mare altitudine se va prăbuși. Alpiniștii nu vor risca să urce pe Everest fără o acoperire medicală validă. În acest context, autoritățile încearcă acum să impună mult mai stricte pentru a salva sezonul de primăvară.