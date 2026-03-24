Nemții își lansează propriul TikTok. Cum va funcționa wedium

Flavia Codreanu
24 mart. 2026, 21:50
Cuprins
  1. Cum va funcționa această rețea socială nouă
  2. Contextul politic în care intră pe piață
  3. Impactul asupra tinerilor

O rețea socială nouă, va deveni o alternativă europeană la platforme precum TikTok, Facebook și Instagram. Platforma urmează să fie lansată miercuri de o agenție de publicitate din Berlin.

Cum va funcționa această rețea socială nouă

Versiunea beta a platformei „wedium” este programată să înceapă să funcționeze de miercuri, în timp ce lansarea oficială este planificată pentru luna iulie. Platforma nu va avea algoritmi personalizați pentru a lungi timpul petrecut în aplicație. Este concepută pentru a proteja minorii, pentru a lupta contra dezonformării și a conținutului manipulat.

Un element cheie este verificarea obligatorie a identității utilizatorilor activi, astfel că postările vor fi publicate doar de persoane verificate, în timp ce utilizatorii neverificați vor putea doar să consume conținut.

Contextul politic în care intră pe piață

Wedium are sediul în capitala Germaniei și este condusă de patru directori executivi. Este prima platformă de social media doar pentru persoane reale.

Lansarea are loc în timp ce în Germania se desfășoară o dezbatere despre o posibilă interdicție a accesului minorilor pe rețelele sociale. Partidul Uniunea Creștin-Democrată al cancelarului Friedrich Merz și Partidul Social-Democrat s-au pronunțat deja în favoarea limitelor fixe de vârstă, în timp ce Uniunea Creștin-Socială din Bavaria a avut o atitudine critică față de interdicții. Problema capătă atenție și la nivelul Uniunii Europene, unde liderii s-au pronunțat recent pentru continuarea implementării limitelor de vârstă pentru platforme, scrie DCnews.

Impactul asupra tinerilor

Dezbaterea despre interzicerea TikTok în rândul adolescenților a luat amploare în ultima perioadă. Studiile arată că există un grad foarte mare de dependență în rândul minorilor și un impact negativ asupra sănătății mintale. Mai multe state europene analizează impunerea unor limite de vârstă stricte pentru a proteja minorii de algoritmii care manipulează atenția. Această presiune legislativă obligă platformele să introducă sisteme de verificare mai dure de siguranță.

Citește și...
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a fost scos de urgență din închisoare
Externe
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a fost scos de urgență din închisoare
Regele Charles va vizita Washingtonul pentru un discurs în Congres. Ce rol are această deplasare în relația cu SUA
Externe
Regele Charles va vizita Washingtonul pentru un discurs în Congres. Ce rol are această deplasare în relația cu SUA
Poliția britanică rămâne fără bani după vizita lui Donald Trump. De ce refuză guvernul să plătească integral costurile
Externe
Poliția britanică rămâne fără bani după vizita lui Donald Trump. De ce refuză guvernul să plătească integral costurile
Un oficial american susține că s-a teleportat: De ce s-a trezit tocmai în localul care indică sfârșitul lumii
Externe
Un oficial american susține că s-a teleportat: De ce s-a trezit tocmai în localul care indică sfârșitul lumii
Suedia schimbă politica de imigrație și introduce sancțiuni mai dure. Când pot fi retrași permisele de ședere pentru migranți
Externe
Suedia schimbă politica de imigrație și introduce sancțiuni mai dure. Când pot fi retrași permisele de ședere pentru migranți
O româncă a fost arestată în Germania pentru spionaj. Cine era ținta serviciilor rusești
Externe
O româncă a fost arestată în Germania pentru spionaj. Cine era ținta serviciilor rusești
Slovacia introduce prețuri mai mari la carburant pentru vehiculele din afara țării. Cum reacționează Comisia Europeană și ce soluții există
Externe
Slovacia introduce prețuri mai mari la carburant pentru vehiculele din afara țării. Cum reacționează Comisia Europeană și ce soluții există
Ierusalimul renunță la procesiunea de Florii din cauza războiului cu Iranul
Externe
Ierusalimul renunță la procesiunea de Florii din cauza războiului cu Iranul
Nicolae Botgros a demisionat din Parlamentul Republicii Moldova: „Arta și politica sunt departe una de alta”
Externe
Nicolae Botgros a demisionat din Parlamentul Republicii Moldova: „Arta și politica sunt departe una de alta”
Putin încredințează paza infrastructurii energetice agenților de pază privați. Aceștia vor avea dreptul să folosească arme de foc
Externe
Putin încredințează paza infrastructurii energetice agenților de pază privați. Aceștia vor avea dreptul să folosească arme de foc
Ultima oră
23:53 - Celine Dion pregătește revenirea pe scenă în Franța după ani dificili. Când ar putea începe concertele din Paris (FOTO)
23:53 - Vicepremierul Tanczos Barna, exasperat de amenințările colegilor cu ieșirea de la guvernare: „Noi când spunem că ieșim, a doua zi am ieșit”
23:39 - Ion Țiriac a dezvăluit marea lui pasiune ascunsă pentru care scoate din buzunar sume colosale
23:28 - Bolojan: PSD și PNL au o vină pentru deficitul de azi al României. PSD nu poate fugi de responsabilitate, pentru că a fost la guvernare foarte mult timp în ultimii 35 de ani
23:13 - Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a fost scos de urgență din închisoare
23:10 - Ministerul Mediului lansează harta Inspectorul Balastierelor. Cum funcționează și ce informații pot accesa cetățenii
22:54 - Bolojan, despre măsurile în criza carburanţilor: Adoptăm Ordonanța miercuri sau joi. Orice măsuri am lua, nu putem anula această creștere de preț
22:30 - Cine este Ada Lupu Hausvater, prima femeie manager care va conduce Teatrul Național București
22:27 - Regele Charles va vizita Washingtonul pentru un discurs în Congres. Ce rol are această deplasare în relația cu SUA
22:21 - Accidentarea lui Kylian Mbappe, diagnosticată prost după ce medicii lui Real Madrid i-au scanat piciorul greșit