O rețea socială nouă, va deveni o alternativă europeană la platforme precum TikTok, Facebook și Instagram. Platforma urmează să fie lansată miercuri de o agenție de publicitate din Berlin.

Cum va funcționa această rețea socială nouă

Versiunea beta a platformei „wedium” este programată să înceapă să funcționeze de miercuri, în timp ce lansarea oficială este planificată pentru luna iulie. Platforma nu va avea algoritmi personalizați pentru a lungi timpul petrecut în aplicație. Este concepută pentru a proteja minorii, pentru a lupta contra dezonformării și a conținutului manipulat.

Un element cheie este verificarea obligatorie a identității utilizatorilor activi, astfel că postările vor fi publicate doar de persoane verificate, în timp ce utilizatorii neverificați vor putea doar să consume conținut.

Contextul politic în care intră pe piață

Wedium are sediul în capitala Germaniei și este condusă de patru directori executivi. Este prima platformă de social media doar pentru persoane reale.

Lansarea are loc în timp ce în Germania se desfășoară o dezbatere despre o posibilă interdicție a accesului minorilor pe rețelele sociale. Partidul Uniunea Creștin-Democrată al cancelarului Friedrich Merz și Partidul Social-Democrat s-au pronunțat deja în favoarea limitelor fixe de vârstă, în timp ce Uniunea Creștin-Socială din Bavaria a avut o atitudine critică față de interdicții. Problema capătă atenție și la nivelul Uniunii Europene, unde liderii s-au pronunțat recent pentru continuarea implementării limitelor de vârstă pentru platforme, scrie .

Impactul asupra tinerilor

Dezbaterea despre interzicerea în rândul adolescenților a luat amploare în ultima perioadă. Studiile arată că există un grad foarte mare de dependență în rândul minorilor și un impact negativ asupra sănătății mintale. Mai multe state europene analizează impunerea unor limite de vârstă stricte pentru a proteja minorii de algoritmii care manipulează atenția. Această presiune legislativă obligă platformele să introducă sisteme de verificare mai dure de siguranță.