În urma unei anchete ample desfășurate într-un celebru oraș italienesc, polițiștii au descoperit și destructurat o rețea de hoți de buzunare. Se pare că gruparea obținea, în medie, venituri zilnice de până la 2.500 de euro. Pe an, membrii reușeau să sustragă bunuri și valută care depășeau suma de 700.000 de euro.

Câți oameni au fost arestați

Ancheta care a durat aproape doi ani a dus la închiderea a 23 de membrii ai rețelei care acționa în Veneția, douăzeci de femei și trei bărbați, toți fără adăpost. Este prima dată când astfel de infractori sunt reținuți pentru o perioadă mai lungă. Înainte de adoptarea noilor reglementări, hoții erau arestați și eliberați rapid.

Ancheta a fost derulată între vara anului 2023 și sfârșitul lui 2024. Ceea ce i-a surprins cu adevărat pe polițiști a fost valoarea pe care o aveau capturile grupării. În medie, banda de hoți avea câștiguri de până 2.500 de euro, echivalentă cu cele ale 90% dintre din Serie A, relatează .

În general, câștigurile hoților de buzunare nu se apropie de cele ale traficanților de droguri, prostituție sau traficul de persoane și copii.

Cum acționa rețea de hoți de buzunare

Liderii grupării nu doar că îndemnau membrii să comită furturi, dar, a arătat ancheta, aveau și un comportament extrem de violent față de aceștia. Spre exemplu, femeile însărcinate obligate să fure erau deseori lovite cu pumnii și picioarele în abdomen.

Publicația italiană care a relatat despre caz l-a descris drept „un film de groază în adevăratul sens al cuvântului”.

De altfel, minorele implicate în această rețea erau amenințate cu cuțite pentru a le determina să aducă câștiguri, zilnic, prin furturi.

Violența, umilința și sclavia erau la ordinea zilei în rândul membrilor bandei. Fetele mai mari din clan ajungeau să le chinuie pe cele mai tinere, în loc să le protejeze.

Printre infracțiuni de care au fost acuzați cele 23 de persoane reținute se numără: conspirație pentru furt, violență, amenințări, spălare de bani și falsificare de documente.