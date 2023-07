O vidră de mare „agresivă” smulge și apoi fură cu totul plăcile surferilor din California. Experții sunt nedumeriți

Nu există o explicație clară pentru comportamentul mamiferului marin, spun autoritățile. Vidra a fost văzută plimându-se cu ele sau și ronțăind plăcile de surf.

În ultimele săptămâni, Mark Woodward, un fotograf care își spune Native Santa Cruz pe Twitter și Instagram, a distribuit fotografii și videoclipuri cu o vidră de mare din sudul Californiei care se plimbă pe plăci de surf pe care le-a furat.

Autoritățile sunt deosebit de îngrijorate în legătură cu animalul, cunoscut sub numele de 841, care a fost implicat în mai multe incidente și care poate fi văzut într-o înregistrare video ronțăind fără încetare o placă de pe care anterior a speriat și gonit un surfer.

Poate părea drăguț, dar nu este, această vidră de mare a fost foarte agresivă, iar surferul chiar și-a abandonat placa și a înotat până la mal.

Cred că aceasta este aceeași vidră ca în fotografiile mele anterioare, deși am înțeles că a mai existat și o a doua vidră amatoare de placă – a scris Native Santa Cruz (@NativeSantaCruz) 9 iulie 2023

Autoritățile și experții din domeniul vieții sălbatice încă nu au o explicație clară a comportamentului vidrei de cinci ani, dar spun că lucrează pentru a o găsi, captura și relocaliza.

În timp ce videoclipurile și fotografiile au stârnit glume despre vidra care își revendică habitatul din apă, Woodward și Serviciul american pentru pescuit și viață sălbatică avertizează că acest comportament este extrem de neobișnuit și că pune în pericol atât oamenii, cât și animalele.

This may seem cute but it’s not, this sea otter was very aggressive and the surfer actually abandoned his board and swam to shore. I believe this is the same otter as in my previous photos, though I understand there was a second otter on the board at first 1/2

