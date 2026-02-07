Oamenii care se evaporă este numele unui fenomen din Japonia, unde mii de persoane aleg în fiecare an să dispară fără urmă. Acești oameni, cunoscuți sub numele de „johatsu”, decid brusc să rupă orice legătură cu familia, prietenii și locul de muncă pentru a o lua de la zero sub o altă identitate. Nu este vorba despre răpiri sau accidente, ci despre o alegere voluntară de a șterge trecutul și de a trăi într-un anonimat complet, potrivit .

Care este motivul pentru care oamenii care se evaporă își schimbe identitatea

Motivul principal pentru care are loc această „evaporare” este presiunea uriașă din societatea japoneză. Atunci când trec printr-un eșec la serviciu, au datorii mari sau se confruntă cu probleme în familie, mulți japonezi simt o rușine atât de mare încât decid să dispară. În loc să ceară ajutor, ei preferă să dispară pur și simplu, considerând că o viață nouă într-un oraș străin este singura cale de a scăpa de presiunea social.

Cine îi ajută pe acești oameni să se ascundă

Deoarece numărul celor care vor să dispară este atât de mare, în au apărut chiar și firme care oferă ajutor pentru aceste situații. Aceste servicii îi ajută pe oameni să plece discret din locuințele lor, le oferă sfaturi despre cum să își schimbe actele și cum să își stabilească o identitate nouă fără a fi găsiți. Deși totul se întâmplă la limita legii, fenomenul este atât de răspândit încât a devenit o realitate obișnuită.

Ce spun experții despre această fugă de realitate

Specialiștii cred că acești oameni care se evaporă sunt, de fapt, victimele unor reguli sociale prea dure. Într-o lume unde trebuie să fii mereu perfect și să ai succes, eșecul este pedepsit cu o izolare psihologică insuportabilă. Astfel, „evaporarea” nu este văzută ca un act de lașitate, ci ca o metodă disperată de supraviețuire. Este modul lor de a trage linie și de a încerca să își găsească liniștea într-un loc unde nimeni nu îi cunoaște și nu îi judecă pentru trecutul lor.