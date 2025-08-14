B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Oana Țoiu: „România și SUA sunt parteneri puternici într-un parteneriat strategic”

Oana Țoiu: „România și SUA sunt parteneri puternici într-un parteneriat strategic”

George Lupu
14 aug. 2025, 23:11
Oana Țoiu: România și SUA sunt parteneri puternici într-un parteneriat strategic
Sursa foto: Oana Țoiu / Facebook

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a oferit detalii joi seara, într-o intervenție pentru emisiunea News Pass, cu Laura Chiriac, cu privire la relația dintre SUA și România, pe fondul publicării unui raport al Departamentului de Stat în care este menționată anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024.

Cuprins

  • Oana Țoiu, despre relația dintre SUA și România
  • Ce se întâmplă după suspendarea din programul Visa Waiver

Oana Țoiu, despre relația dintre SUA și România

“România și SUA sunt parteneri puternici într-un parteneriat strategic și relația transatlantică este una foarte importantă pentru întreaga UE.

Critica față de nivelul de claritate a motivelor care au dus la anularea alegerilor nu este o informație nouă, este ceva ce și eu, și mulți dintre colegii mei am spus de-a lungul acestor luni de zile. De altfel, și președintele Nicușor Dan și-a asumat responsabilitatea de a aduce o claritate mai mare și a criticat și dumnealui, pe bună dreptate, faptul că în anumite momente nu doar partenerii noștri internaționali, ci și societatea, cetățenii români au avut nevoie de mai multe informații, mai multă claritate pentru a avea încredere într-o decizie care a fost corectă”.

Oana Țoiu a subliniat că subiectul anulării alegerilor, ccriticat de oficialii americani a precedat declarația comună NATO prin care se recunosc acțiunile ostile ale Federației Ruse:

“Ne referim la un moment trecut. Atât anularea alegerilor, cât și o bună parte din redactarea raportului de stat este un moment care precede declarația comună NATO, deci și a SUA, declarația care recunoaște interferența și războiul hibrid pe care îl poartă Federația Rusă în anumite teritorii și România este menționată explicit”.

Ce se întâmplă după suspendarea din programul Visa Waiver

Ministra de Externe, Oana Țoiu, a declarat la Euronews că lipsa unor explicații suficient de detaliate privind anularea alegerilor în România este unul dintre factorii care au dus la suspendarea programului Visei Waiver pentru România.

„În dreptul nostru este adevărat că eram foarte aproape de o decizie finală pozitivă, au existat niște elemente, inclusiv lipsa de explicații față de anularea alegerilor sau explicații la un nivel mai puțin detaliat și mai puțin clar decât ar fi fost și așteptarea administrației SUA, care au contribuit la decizia de a nu duce până la bun sfârșit procesul de evaluare României astfel încât să intre în programul viza waiver la acel moment.

Dar noi trebuie să continuăm pe această cale, pentru că este foarte important ca o țară membră a Uniunii Europene, o țară membră Schengen, parteneriat bazat pe parteneriatul strategic pe care îl avem. Pentru România este important să ajungem în programul viza. Weber”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, despre întâlnirea Trump-Putin: „Este un pas dintr-un proces mult mai lung”
Externe
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, despre întâlnirea Trump-Putin: „Este un pas dintr-un proces mult mai lung”
Armata din Myanmar reține copii de doi ani în locul părinților, în centre unde se practică tortura. Ce spune ONU
Externe
Armata din Myanmar reține copii de doi ani în locul părinților, în centre unde se practică tortura. Ce spune ONU
Șeful Poliției din Moldova, dezvăluiri despre capii rețelei din România care dezinformează masiv pe TikTok
Externe
Șeful Poliției din Moldova, dezvăluiri despre capii rețelei din România care dezinformează masiv pe TikTok
ȘOCANT! Cum a reușit un bărbat să trăiască cu o lamă de cuțit timp de 8 ani în piept. Ce spun medicii
Externe
ȘOCANT! Cum a reușit un bărbat să trăiască cu o lamă de cuțit timp de 8 ani în piept. Ce spun medicii
Trump, optimist înaintea întâlnirii cu Putin: „Cred că va face o înțelegere” privind Ucraina
Externe
Trump, optimist înaintea întâlnirii cu Putin: „Cred că va face o înțelegere” privind Ucraina
Italienii au EXPLODAT prețurile. Cât a ajuns să coste un șezlong pe o plajă privată
Externe
Italienii au EXPLODAT prețurile. Cât a ajuns să coste un șezlong pe o plajă privată
Leonardo DiCaprio, controlat de poliția spaniolă la o petrecere exclusivistă din Ibiza. Actorul nu a fost recunoscut inițial de agenți
Externe
Leonardo DiCaprio, controlat de poliția spaniolă la o petrecere exclusivistă din Ibiza. Actorul nu a fost recunoscut inițial de agenți
Crimă ȘOCANTĂ în Italia. Un bărbat a sunat la poliție pentru a declara că și-a omorât soția. Ce a urmat a uimit pe toată lumea
Externe
Crimă ȘOCANTĂ în Italia. Un bărbat a sunat la poliție pentru a declara că și-a omorât soția. Ce a urmat a uimit pe toată lumea
Un român a luat ostatici într-o farmacie din Italia. Cum a încercat să scape de polițiști
Externe
Un român a luat ostatici într-o farmacie din Italia. Cum a încercat să scape de polițiști
Melania Trump îl amenință pe Hunter Biden cu un proces de un miliard de dolari. Află ce i-a cerut Prima Doamnă
Externe
Melania Trump îl amenință pe Hunter Biden cu un proces de un miliard de dolari. Află ce i-a cerut Prima Doamnă
Ultima oră
23:56 - Cum să faci cele mai bune clătite acasă – rețeta clasică românească
23:53 - Aparatul pe care trebuie neapărat să-l scoți din priză înainte să pleci de acasă. Poate provoca incendii devastatoare
23:18 - FCSB trece de Drita cu 3-1, după un meci echilibrat și un gol spectaculos al lui Politic
22:53 - Ministrul de Externe, Oana Țoiu, despre întâlnirea Trump-Putin: „Este un pas dintr-un proces mult mai lung”
22:46 - Vlad Gheorghe, despre plângerea depusă împotriva lui Iohannis. „O să cer mai departe ANAF executarea caselor lui Iohannis și voi continua să lupt”
22:15 - Armata din Myanmar reține copii de doi ani în locul părinților, în centre unde se practică tortura. Ce spune ONU
22:10 - Șeful Poliției din Moldova, dezvăluiri despre capii rețelei din România care dezinformează masiv pe TikTok
21:59 - Ce se întâmplă cu Nina Iliescu. Nu mai răspunde la telefon de câteva zile. Ce spun apropiații
21:44 - ȘOCANT! Cum a reușit un bărbat să trăiască cu o lamă de cuțit timp de 8 ani în piept. Ce spun medicii
21:37 - Voyo a picat. Suporterii, revoltați că nu pot urmări online meciul Drita – FCSB: „Echipa noastră lucrează chiar acum”. Unde se poate urmări partida, în aceste momente