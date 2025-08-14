Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a oferit detalii joi seara, într-o intervenție pentru emisiunea News Pass, cu Laura Chiriac, cu privire la relația dintre SUA și România, pe fondul publicării unui raport al Departamentului de Stat în care este menționată anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024.

Oana Țoiu, despre relația dintre SUA și România

Ce se întâmplă după suspendarea din programul Visa Waiver

“România și SUA sunt parteneri puternici într-un parteneriat strategic și relația transatlantică este una foarte importantă pentru întreaga UE.

Critica față de nivelul de claritate a motivelor care au dus la anularea alegerilor nu este o informație nouă, este ceva ce și eu, și mulți dintre colegii mei am spus de-a lungul acestor luni de zile. De altfel, și președintele Nicușor Dan și-a asumat responsabilitatea de a aduce o claritate mai mare și a criticat și dumnealui, pe bună dreptate, faptul că în anumite momente nu doar partenerii noștri internaționali, ci și societatea, cetățenii români au avut nevoie de mai multe informații, mai multă claritate pentru a avea încredere într-o decizie care a fost corectă”.

Oana Țoiu a subliniat că subiectul anulării alegerilor, ccriticat de oficialii americani a precedat declarația comună NATO prin care se recunosc acțiunile ostile ale Federației Ruse:

“Ne referim la un moment trecut. Atât anularea alegerilor, cât și o bună parte din redactarea raportului de stat este un moment care precede declarația comună NATO, deci și a SUA, declarația care recunoaște interferența și războiul hibrid pe care îl poartă Federația Rusă în anumite teritorii și România este menționată explicit”.

Ministra de Externe, Oana Țoiu, a declarat la că lipsa unor explicații suficient de detaliate privind anularea alegerilor în România este unul dintre factorii care au dus la suspendarea programului Visei Waiver pentru România.

„În dreptul nostru este adevărat că eram foarte aproape de o decizie finală pozitivă, au existat niște elemente, inclusiv lipsa de explicații față de anularea alegerilor sau explicații la un nivel mai puțin detaliat și mai puțin clar decât ar fi fost și așteptarea administrației SUA, care au contribuit la decizia de a nu duce până la bun sfârșit procesul de evaluare României astfel încât să intre în programul viza waiver la acel moment.

Dar noi trebuie să continuăm pe această cale, pentru că este foarte important ca o țară membră a Uniunii Europene, o țară membră Schengen, parteneriat bazat pe parteneriatul strategic pe care îl avem. Pentru România este important să ajungem în programul viza. Weber”.