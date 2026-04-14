Oana Țoiu, discuție cu ministrul de externe al Pakistanului despre Strâmtoarea Ormuz și tensiunile din Orientul Mijlociu: „Putem contribui şi noi la soluţii”

Ana Beatrice
14 apr. 2026, 22:23
Sursă Foto: Facebook - Oana Țoiu
  1. Cum resimte România tensiunile din Orientul Mijlociu
  2. Ce spune Oana Țoiu despre implicarea României și relația cu Pakistanul

Un dialog diplomatic a avut loc marți între ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și viceprim-ministrul și ministrul de externe al Pakistanului, Mohammad Ishaq Dar.

Convorbirea s-a desfășurat telefonic și a vizat mai multe teme de interes comun. Printre subiectele abordate s-au numărat negocierile în curs de la Islamabad. De asemenea, a fost discutată și posibilitatea redeschiderii Strâmtorii Ormuz.

Cum resimte România tensiunile din Orientul Mijlociu

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Oana Țoiu a subliniat că România este direct afectată de conflictele din Orientul Mijlociu.

„România este afectată de conflictele din Orientul Mijlociu pentru că securitatea globală, preţurile crescute din piaţa de energie şi accesul limitat la fertilizatori se simt şi aici”, a transmis şefa diplomaţiei române.

În timpul convorbirii telefonice, aceasta și-a exprimat aprecierea față de ministrul pakistanez Mohammad Ishaq Dar pentru implicarea Pakistanului în eforturile de mediere.

„Alături de partenerii regionali, aceste demersuri au fost esenţiale pentru obţinerea acordului de încetare a focului şi pentru evitarea unei escaladări militare periculoase în regiune. Discuţia a reflectat speranţă, dar şi un optimism moderat, acordul de încetare a focului este fragil şi, în aceste zile, este prioritar ca SUA şi Republica Islamică Iran să continue discuţiile pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru traficul naval, fără blocaje şi restabilirea regimului de navigaţie liberă aşa cum era anterior conflictului”, se arată în postarea sa.

Ce spune Oana Țoiu despre implicarea României și relația cu Pakistanul

Ministrul de Externe a subliniat că România va continua să susțină, alături de partenerii internaționali, apelurile la dezescaladare și dialog în regiune.

„Ştim cu toţii că nu sunt probleme care pot fi rezolvate direct de aici, dar putem contribui şi noi, la nivel diplomatic, la soluţii, împreună cu partenerii europeni, în coaliţia iniţiată de UK pentru eliberarea Strâmtorii Ormuz din care facem parte, la ONU şi în Consiliul Guvernatorilor al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, unde România a primit susţinerea celorlalte ţări pentru rolul de viceguvernator”, a spus Oana Țoiu.

În același timp, discuțiile cu oficialul pakistanez Mohammad Ishaq Dar au deschis perspectiva consolidării relațiilor bilaterale, în special prin creșterea schimburilor comerciale, estimate în prezent la aproximativ 150 de milioane de dolari. Un pas concret în această direcție îl reprezintă semnarea, în martie, a memorandumului de colaborare dintre Portul Constanța și Portul Karachi, inițiativă care reflectă interesul comun pentru dezvoltarea rutelor maritime și stimularea economiilor ambelor state.

Citește și...
NASA plătește enorm pentru drumul istoric spre lună. Ce costuri ascunde misiunea Artemis 2
Externe
NASA plătește enorm pentru drumul istoric spre lună. Ce costuri ascunde misiunea Artemis 2
Trump anunță reluarea negocierilor cu Iranul. O nouă rundă de discuții programată în următoarele zile la Islamabad
Externe
Trump anunță reluarea negocierilor cu Iranul. O nouă rundă de discuții programată în următoarele zile la Islamabad
Grecia înăsprește regulile pentru turiști în sezonul estival. Ce amenzi pot goli bugetul de vacanță
Externe
Grecia înăsprește regulile pentru turiști în sezonul estival. Ce amenzi pot goli bugetul de vacanță
Două drone militare în derivă, neutralizate de echipe bulgare la Marea Neagră. Unde au avut loc intervențiile
Externe
Două drone militare în derivă, neutralizate de echipe bulgare la Marea Neagră. Unde au avut loc intervențiile
Ungaria vizată de acuzații de spionaj. Comisia Europeană pregătește raportul după ancheta în cazul comisarului Oliver Varhelyi
Externe
Ungaria vizată de acuzații de spionaj. Comisia Europeană pregătește raportul după ancheta în cazul comisarului Oliver Varhelyi
Un nou tren internațional va lega Ucraina, România și Bulgaria, cu destinația litoralul bulgăresc
Externe
Un nou tren internațional va lega Ucraina, România și Bulgaria, cu destinația litoralul bulgăresc
Transportul aerian european, în pericol. Criza de combustibil ar putea scumpi biletele și afecta zborurile
Externe
Transportul aerian european, în pericol. Criza de combustibil ar putea scumpi biletele și afecta zborurile
Băsescu l-a citit pe viitorul premier de la Budapesta. Cum vede viitorul Ungariei sub conducerea lui Peter Magyar(VIDEO)
Externe
Băsescu l-a citit pe viitorul premier de la Budapesta. Cum vede viitorul Ungariei sub conducerea lui Peter Magyar(VIDEO)
Grecia, pe primul loc în Europa la cezariene. Specialiștii trag un semnal de alarmă
Externe
Grecia, pe primul loc în Europa la cezariene. Specialiștii trag un semnal de alarmă
Hipopotamii lui Escobar vor fi uciși. Guvernul columbian avertizează asupra riscurilor asupra ecosistemelor
Externe
Hipopotamii lui Escobar vor fi uciși. Guvernul columbian avertizează asupra riscurilor asupra ecosistemelor
