Un dialog diplomatic a avut loc marți între ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și viceprim-ministrul și ministrul de externe al Pakistanului, Mohammad Ishaq Dar.

și a vizat mai multe teme de interes comun. Printre subiectele abordate s-au numărat negocierile în curs de la Islamabad. De asemenea, a fost discutată și posibilitatea redeschiderii Strâmtorii Ormuz.

Cum resimte România tensiunile din Orientul Mijlociu

Într-o postare pe , Oana Țoiu a subliniat că România este direct afectată de conflictele din Orientul Mijlociu.

„România este afectată de conflictele din Orientul Mijlociu pentru că securitatea globală, preţurile crescute din piaţa de energie şi accesul limitat la fertilizatori se simt şi aici”, a transmis şefa diplomaţiei române.

În timpul convorbirii telefonice, aceasta și-a exprimat aprecierea față de ministrul pakistanez Mohammad Ishaq Dar pentru implicarea Pakistanului în eforturile de mediere.

„Alături de partenerii regionali, aceste demersuri au fost esenţiale pentru obţinerea acordului de încetare a focului şi pentru evitarea unei escaladări militare periculoase în regiune. Discuţia a reflectat speranţă, dar şi un optimism moderat, acordul de încetare a focului este fragil şi, în aceste zile, este prioritar ca SUA şi Republica Islamică Iran să continue discuţiile pentru redeschiderea pentru traficul naval, fără blocaje şi restabilirea regimului de navigaţie liberă aşa cum era anterior conflictului”, se arată în postarea sa.

Ce spune Oana Țoiu despre implicarea României și relația cu Pakistanul

Ministrul de Externe a subliniat că România va continua să susțină, alături de partenerii internaționali, apelurile la dezescaladare și dialog în regiune.

„Ştim cu toţii că nu sunt probleme care pot fi rezolvate direct de aici, dar putem contribui şi noi, la nivel diplomatic, la soluţii, împreună cu partenerii europeni, în coaliţia iniţiată de UK pentru eliberarea Strâmtorii Ormuz din care facem parte, la ONU şi în Consiliul Guvernatorilor al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, unde România a primit susţinerea celorlalte ţări pentru rolul de viceguvernator”, a spus Oana Țoiu.

În același timp, discuțiile cu oficialul pakistanez Mohammad Ishaq Dar au deschis perspectiva consolidării relațiilor bilaterale, în special prin creșterea schimburilor comerciale, estimate în prezent la aproximativ 150 de milioane de dolari. Un pas concret în această direcție îl reprezintă semnarea, în martie, a memorandumului de colaborare dintre și Portul Karachi, inițiativă care reflectă interesul comun pentru dezvoltarea rutelor maritime și stimularea economiilor ambelor state.