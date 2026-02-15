B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Ministrul Oana Ţoiu, întâlnire cu comunitatea românească din Bavaria. Ce proiecte de educație și investiții au fost discutate

Ministrul Oana Ţoiu, întâlnire cu comunitatea românească din Bavaria. Ce proiecte de educație și investiții au fost discutate

Iulia Petcu
15 feb. 2026, 12:53
Ministrul Oana Ţoiu, întâlnire cu comunitatea românească din Bavaria. Ce proiecte de educație și investiții au fost discutate
sursa foto: usr.ro
Cuprins
  1. Ce planuri există pentru educația copiilor români în Germania
  2. Ce obiective au întâlnirile bilaterale cu autoritățile bavareze

România își întărește legăturile cu comunitățile sale din Germania, vizitele oficiale și discuțiile cu autoritățile locale urmărind consolidarea identității culturale și dezvoltarea relațiilor economice. Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a discutat cu românii din Bavaria despre educație și oportunități de cooperare economică, subliniind importanța strategică a comunității.

Ce planuri există pentru educația copiilor români în Germania

În cadrul întâlnirii cu comunitatea românească din Bavaria, Oana Ţoiu a anunțat că s-a discutat despre lansarea cursurilor de limba română pentru copii în școlile locale. Ministrul a evidențiat și posibilitatea extinderii cursurilor gratuite organizate de MAE împreună cu Institutul Limbii Române.Aceste măsuri urmăresc nu doar păstrarea identității culturale, ci și facilitarea integrarea copiilor în societatea germană, menținând legătura cu rădăcinile lor.

Oana Ţoiu a subliniat că comunitatea românească, estimată la aproximativ 300.000 de persoane, este activă în sectoare cheie precum auto, construcții, digital și servicii medicale. „Prezența românească a devenit parte din infrastructura umană a prosperității bavareze”, a afirmat ministrul, potrivit News.ro.

Țoiu a amintit de mixul istoric de generații, de la sași și șvabi, la noile valuri de profesioniști calificați. Această diversitate generează o comunitate matură și exigentă, apreciată de autoritățile locale pentru contribuția sa la bunul mers al economiei.

Ce obiective au întâlnirile bilaterale cu autoritățile bavareze

În marja Conferinței de Securitate de la München, Oana Ţoiu s-a întâlnit cu Eric Beisswenger, ministru de stat pentru Afaceri Europene și Internaționale, stabilind reluarea lucrărilor Comisiei Mixte România-Bavaria în martie 2026 la București. Forumul va aborda investițiile comune și protecția drepturilor lucrătorilor. Totodată, ministrul s-a întâlnit cu premierul landului Renania de Nord-Westfalia, Hendrik Wüst, discutând despre sprijinirea antreprenorilor români și atragerea de noi investiții în România.

Aceste demersuri subliniază angajamentul României pentru comunitățile sale din diaspora, precum și importanța dialogului continuu cu autoritățile germane, atât în domeniul cultural, cât și economic.

Tags:
Citește și...
Maria Zaharova respinge acuzațiile privind otrăvirea lui Navalnîi și acuză propaganda occidentală. Ce se ascunde în spatele conflictului diplomatic
Externe
Maria Zaharova respinge acuzațiile privind otrăvirea lui Navalnîi și acuză propaganda occidentală. Ce se ascunde în spatele conflictului diplomatic
Inundații record în Franța. Ce arată datele despre durata și amploarea fenomenului (FOTO)
Externe
Inundații record în Franța. Ce arată datele despre durata și amploarea fenomenului (FOTO)
Viktor Orban, acuzații înainte de alegeri. Occidentul făcut responsabil pentru avansul luat de Opoziția pro-europeană
Externe
Viktor Orban, acuzații înainte de alegeri. Occidentul făcut responsabil pentru avansul luat de Opoziția pro-europeană
Europa strânge rândurile în fața lui Donald Trump. Guvernatorul Californiei dezvăluie în ce stă puterea șefului de la Casa Albă
Externe
Europa strânge rândurile în fața lui Donald Trump. Guvernatorul Californiei dezvăluie în ce stă puterea șefului de la Casa Albă
Donald Trump nu renunță la Groenlanda. Avertismentul premierului Danemarcei
Externe
Donald Trump nu renunță la Groenlanda. Avertismentul premierului Danemarcei
Procesul de pace cu Rusia. Zelenski reproșează administrației Trump că-i cere mai multe concesii lui decât lui Putin
Externe
Procesul de pace cu Rusia. Zelenski reproșează administrației Trump că-i cere mai multe concesii lui decât lui Putin
Concluzie șoc a experților britanici. Aleksei Navalnîi a murit otrăvit cu o toxină foarte rară
Externe
Concluzie șoc a experților britanici. Aleksei Navalnîi a murit otrăvit cu o toxină foarte rară
Record de turiști români în Bulgaria. Cum a devenit țara vecină o destinație preferată
Externe
Record de turiști români în Bulgaria. Cum a devenit țara vecină o destinație preferată
Marco Rubio reafirmă legătura dintre SUA și Europa la Conferința de Securitate de la München. Ce mesaj transmite despre alianța transatlantică (VIDEO)
Externe
Marco Rubio reafirmă legătura dintre SUA și Europa la Conferința de Securitate de la München. Ce mesaj transmite despre alianța transatlantică (VIDEO)
Al treilea shutdown din mandatul lui Trump. Ce a declanșat paralizia bugetară a Departamentului pentru Securitate Internă al Statelor Unite
Externe
Al treilea shutdown din mandatul lui Trump. Ce a declanșat paralizia bugetară a Departamentului pentru Securitate Internă al Statelor Unite
Ultima oră
14:07 - Alertă la Galați după descoperirea unei grenade în fața gării. Cum au intervenit autoritățile
13:29 - Crimă șocantă în Dolj: Fost viceprimar ucis în propria casă. Cum au acționat autoritățile pentru prinderea suspectului (VIDEO)
11:47 - Săptămâna Albă, perioada de tranziție spre Postul Mare în tradiția ortodoxă. Ce semnificații spirituale și obiceiuri definesc următoarele zile
11:06 - Vremea azi, 15 februarie. România intră sub influența unui front rece, cu precipitații și ceață
10:26 - România, printre țările cu cele mai mici impozite pe venit din Europa. Ce spun datele despre echitatea fiscală și politicile adoptate de guverne
09:44 - Maria Zaharova respinge acuzațiile privind otrăvirea lui Navalnîi și acuză propaganda occidentală. Ce se ascunde în spatele conflictului diplomatic
09:11 - Presiune uriașă pe echipele Salvamont din toată țara. Cum explică autoritățile creșterea apelurilor de urgență din munți
08:33 - Inundații record în Franța. Ce arată datele despre durata și amploarea fenomenului (FOTO)
00:07 - O nouă victorie pentru Cristi Chivu. Inter – Juventus 3-2 în Derby d’Italia
23:52 - Mecanismul de coasigurare 2026. Cum pot avea acces la servicii medicale românii fără asigurare de sănătate