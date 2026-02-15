România își întărește legăturile cu comunitățile sale din Germania, vizitele oficiale și discuțiile cu autoritățile locale urmărind consolidarea identității culturale și dezvoltarea relațiilor economice. Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a discutat cu românii din Bavaria despre educație și oportunități de cooperare economică, subliniind importanța strategică a comunității.

Ce planuri există pentru educația copiilor români în Germania

În cadrul întâlnirii cu comunitatea românească din Bavaria, Oana Ţoiu a anunțat că s-a discutat despre lansarea cursurilor de pentru copii în școlile locale. Ministrul a evidențiat și posibilitatea extinderii cursurilor gratuite organizate de MAE împreună cu Institutul Limbii Române.Aceste măsuri urmăresc nu doar păstrarea identității culturale, ci și facilitarea integrarea copiilor în societatea germană, menținând legătura cu rădăcinile lor.

Oana Ţoiu a subliniat că comunitatea românească, estimată la aproximativ 300.000 de persoane, este activă în sectoare cheie precum auto, construcții, digital și servicii medicale. „Prezența românească a devenit parte din infrastructura umană a prosperității bavareze”, a afirmat ministrul, potrivit .

a amintit de mixul istoric de generații, de la sași și șvabi, la noile valuri de profesioniști calificați. Această diversitate generează o comunitate matură și exigentă, apreciată de autoritățile locale pentru contribuția sa la bunul mers al economiei.

Ce obiective au întâlnirile bilaterale cu autoritățile bavareze

În marja Conferinței de Securitate de la München, Oana Ţoiu s-a întâlnit cu Eric Beisswenger, ministru de stat pentru Afaceri Europene și Internaționale, stabilind reluarea lucrărilor Comisiei Mixte România-Bavaria în martie 2026 la București. Forumul va aborda investițiile comune și protecția drepturilor lucrătorilor. Totodată, s-a întâlnit cu premierul landului Renania de Nord-Westfalia, Hendrik Wüst, discutând despre sprijinirea antreprenorilor români și atragerea de noi investiții în România.

Aceste demersuri subliniază angajamentul României pentru comunitățile sale din diaspora, precum și importanța dialogului continuu cu autoritățile germane, atât în domeniul cultural, cât și economic.