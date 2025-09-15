B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Observatori americani, invitați la exercițiile militare din Belarus. Manevrele Zapad – 2025 monitorizate de NATO

Observatori americani, invitați la exercițiile militare din Belarus. Manevrele Zapad – 2025 monitorizate de NATO

Adrian Teampău
15 sept. 2025, 15:40
Observatori americani, invitați la exercițiile militare din Belarus. Manevrele Zapad - 2025 monitorizate de NATO
Exerciții Zapad Sursa foto: Hepta / Sputnik / Sergey Bobylev
Cuprins
  1. Americanii participă la exerciții militare
  2. Belarusul se declară transparent
  3. Relațiile dintre americani și Belarus s-au relaxat
  4. Americanii vor să redeschidă ambasada din Minsk
  5. Despre exercițiile Zapad 2025

Militarii americani se află în Belarus unde participă, în calitate de observatori, la exercițiile militare organizate de Rusia și aliații săi, sub egida Zapad 2025. De asemenea, în zonă sunt prezenți și reprezentanți a două state NATO.

Americanii participă la exerciții militare

Exercițiile militare „Zapad-2025”, organizate de Federația Rusă împreună cu Belarus, vor fi observate și de o echipă de ofițeri americani. Manevrele au demarat vineri, 12 septembrie, evenimentul beneficiind de o mediatizare intensă pe rețelele de socializare. Informațiile despre prezența observatorilor americani a fost confirmată, într-un clip video, de ministrul apărării din Belarus, Viktor Hrenin.

Oificialul din Belarus a dat asigurări că reprezentanții armatei americane vor putea urmări orice li se pare interesant. Ofițerii americani, prezenți pe un poligon de pregătire din Belarus, au fost prezentați drept o surpriză a acestor exerciții. La Zapad se află și doi observatori din partea a altor două state membre ale NATO, Turcia și Ungaria.

„Cine ar fi crezut cum va începe dimineața unei alte zile a exercițiului Zapad-2025?”, se arată într-un comunicat care menționează prezența americanilor.

Exercițiul „Zapad-2025” se desfășoară pe terenurile de instrucție din cele două țări aliate, într-un moment de tensiune crescută, între Rusia și NATO. Manevrele au început la două luni după ce Polonia a doborât mai multe drone militare rusești care au pătruns în spațiul său național.

Belarusul se declară transparent

Ministerul Apărării de la Minsk a publicat un videoclip în care doi ofițeri americani în uniformă îi mulțumesc ministrului Viktor Hrenin pentru invitație și îi strâng mâna.

„Vă vom arăta tot ce vă interesează. Orice doriți. Puteți merge acolo și vedea, vorbi cu oamenii”, le-a spus ministrul ofițerilor americani, care au refuzat să vorbească cu reporterii.

Potrivit agenției de presă de stat BelTA, unul dintre ofițeri era atașatul militar al Ambasadei SUA de la Minsk, capitala statului Belarus.

Relațiile dintre americani și Belarus s-au relaxat

Prezența ofițerilor americani este cea mai nouă demonstrație a relaxării relațiilor dintre Statele Unite și regimul dictatorial de la Minsk. Statul Belarus este un aliat apropiat al Rusiei care a permis Moscovei să-și folosească teritoriul pentru a lansa ofensiva împotriva Ucrainei, în 2022. La momentul acela, zeci de trupe rusești au ajuns în Ucraina de pe teritoriul statului Belarus.

John Coale, un reprezentant al administrației Trump, s-a aflat săptămâna trecută la Minsk pentru discuții cu dictatorul Aleksandr Lukașenko. Acesta din urmă a acceptat să elibereze 52 de deținuți din închisorile sale, inclusiv jurnaliști și opozanți politici. În schimb, SUA au ridicat o parte din sancțiunile care vizau compania aeriană națională din Belarus, Belavia.

Astfel, compania aeronautică a putut să-și achiziționeze componente pentru flota sa, care include aeronave Boeing.

Americanii vor să redeschidă ambasada din Minsk

Donald Trump dorește să redeschidă ambasada SUA în Belarus, în viitorul apropiat. El vrea să normalizeze relațiile cu regimul dictatorial de la Minsk  și să reînvie relațiile economice și comerciale, conform lui John Coale.

Șeful de la Casa Albă s-a orientat către Lukașenko, încercând să strângă relațiile cu dictatorul belarus în condițiile în care a încercat să medieze încetarea războiului din Ucraina. Lukașenko are discuții regulate cu Vladimir Putin, iar Donald Trump crede că, prin intermediul acestuia l-ar putea influența pe țarul de la Kremlin.

De altfel, săptămâna trecută, Donald Trump i-a trimis lui Aleksandr Lukașenko o scrisoare prietenoasă pe care a semnat-o de mână. Documentul i-a parvenit dictatorului de la Minsk prin intermediul lui john Coale.

Despre exercițiile Zapad 2025

Exerciţiile militare Zapad 2025 se desfășoară pe teritoriul Republicii Belarus, în poligoane situate în interiorul ţării sau în regiunile sale estice, în Borisov, în apropiere de Minsk. Având în vedere situația, pe perioada acestor manevre, Polonia a decis să închidă cei 450 de kilometri de graniță cu Belarusul.

Exerciţiile Zapad 2025 au ca obiectiv declarat întărirea securităţii militare a Uniunii Statale Rusia-Belarus în faţa ameninţării NATO. Manevrele sunt programate să se încheie pe 16 septembrie. Acestea includ simularea utilizării de arme nucleare tactice şi rachete balistice hipersonice Oreşnik, conform informaţiilor raportate de Statul Major din Belarus.

Exerciţii de acest fel, dar de o amploare mult mai mare, s-au desfăşurat în 2021 în Belarus şi au precedat invazia rusă la scară largă în Ucraina din februarie 2022.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Reacția Moscovei după ce o dronă rusească a încălcat spațiul aerian al României: “A zburat din Ucraina”
Externe
Reacția Moscovei după ce o dronă rusească a încălcat spațiul aerian al României: “A zburat din Ucraina”
Haos în Burgas. Un bărbat a blocat două ambulanțe, i-a bătut cu ranga pe medici și a distrus salvările
Externe
Haos în Burgas. Un bărbat a blocat două ambulanțe, i-a bătut cu ranga pe medici și a distrus salvările
Prințul Harry, vizită discretă la Kiev. Ce a făcut acesta în Ucraina
Externe
Prințul Harry, vizită discretă la Kiev. Ce a făcut acesta în Ucraina
Tragedie în Italia. O femeie a murit, după ce un bărbat a sărit de la etajul 4 și a căzut peste ea
Externe
Tragedie în Italia. O femeie a murit, după ce un bărbat a sărit de la etajul 4 și a căzut peste ea
Șefa Comisiei Europene, despre drona rusească ajunsă în România: „O amenințare gravă la adresa securității regionale”
Externe
Șefa Comisiei Europene, despre drona rusească ajunsă în România: „O amenințare gravă la adresa securității regionale”
Partenerul transgender al asasinului lui Charlie Kirk, cheia anchetei FBI. Ce informații noi au ieșit la iveală
Externe
Partenerul transgender al asasinului lui Charlie Kirk, cheia anchetei FBI. Ce informații noi au ieșit la iveală
Concedieri în lanț, în SUA, după comentarii controversate despre uciderea activistului conservator Charlie Kirk. Despre cine este vorba
Externe
Concedieri în lanț, în SUA, după comentarii controversate despre uciderea activistului conservator Charlie Kirk. Despre cine este vorba
Explozie la o cafenea din Madrid. Peste 25 de răniți (VIDEO, FOTO)
Externe
Explozie la o cafenea din Madrid. Peste 25 de răniți (VIDEO, FOTO)
Donald Trump, reacție acidă după uciderea lui Charlie Kirk: „Radicalii de stânga sunt vicleni, oribili și foarte abili politic. Cea mai mare nenorocire care s-a întâmplat acestei țări”
Externe
Donald Trump, reacție acidă după uciderea lui Charlie Kirk: „Radicalii de stânga sunt vicleni, oribili și foarte abili politic. Cea mai mare nenorocire care s-a întâmplat acestei țări”
Ucigașul lui Charlie Kirk, prin ochii vecinilor: „Provine dintr-o familie iubitoare”. Ce au declarat cunoscuții
Externe
Ucigașul lui Charlie Kirk, prin ochii vecinilor: „Provine dintr-o familie iubitoare”. Ce au declarat cunoscuții
Ultima oră
16:35 - Avertismentul unui român care a fost în vacanță, în Grecia. Internauții au reacționat imediat: „Tu vorbești serios?”
16:33 - Reacția Moscovei după ce o dronă rusească a încălcat spațiul aerian al României: “A zburat din Ucraina”
16:32 - Newsweek: Primarul care conduce proteste anti-Bolojan, 11.000€ pentru Ziua comunei. Jean de la Craiova invitat
16:26 - Câți bani au primit Catinca Roman și Calina, după ce au participat doar câteva zile, la Asia Express 2025
16:24 - Secretele bulionului perfect: trucuri simple pentru un gust autentic
16:06 - Loredana Groza își pregătește revenirea în televiziune. Ce condiții pune pentru a reveni pe micile ecrane
15:56 - Carmen Tănase: „Cunosc pe cineva care s-a îndrăgostit de ChatGPT”. Sfaturile actriței pentru cei care se simt singuri: „Sunt singurătăți și în 2, care sunt groaznice”
15:47 - Lovitură grea pentru pensionari. Ce se întâmplă cu indexarea pensiilor și cine pierde câte 600 de lei pe lună
15:35 - Andreea Raicu, reacție neașteptată! S-a săturat de această întrebare
14:58 - Cum arăta Raluca Bădulescu pe vremea când avea 121 kg și cum a reușit să slăbească 70 kg: “Nu țin regim” (VIDEO)