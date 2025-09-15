Militarii americani se află în Belarus unde participă, în calitate de observatori, la exercițiile militare organizate de Rusia și aliații săi, sub egida Zapad 2025. De asemenea, în zonă sunt prezenți și reprezentanți a două state .

Americanii participă la exerciții militare

„Zapad-2025”, organizate de împreună cu Belarus, vor fi observate și de o echipă de ofițeri americani. Manevrele au demarat vineri, 12 septembrie, evenimentul beneficiind de o mediatizare intensă pe rețelele de socializare. Informațiile despre prezența observatorilor americani a fost confirmată, într-un clip video, de ministrul apărării din Belarus, Viktor Hrenin.

Oificialul din Belarus a dat asigurări că reprezentanții armatei americane vor putea urmări orice li se pare interesant. Ofițerii americani, prezenți pe un poligon de pregătire din Belarus, au fost prezentați drept o surpriză a acestor exerciții. La Zapad se află și doi observatori din partea a altor două state membre ale NATO, Turcia și Ungaria.

„Cine ar fi crezut cum va începe dimineața unei alte zile a exercițiului Zapad-2025?”, se arată într-un comunicat care menționează prezența americanilor.

Exercițiul „Zapad-2025” se desfășoară pe terenurile de instrucție din cele două țări aliate, într-un moment de tensiune crescută, între Rusia și NATO. Manevrele au început la două luni după ce Polonia a doborât mai multe drone militare rusești care au pătruns în spațiul său național.

Belarusul se declară transparent

Ministerul Apărării de la Minsk a publicat un videoclip în care doi ofițeri americani în uniformă îi mulțumesc ministrului Viktor Hrenin pentru invitație și îi strâng mâna.

„Vă vom arăta tot ce vă interesează. Orice doriți. Puteți merge acolo și vedea, vorbi cu oamenii”, le-a spus ministrul ofițerilor americani, care au refuzat să vorbească cu reporterii.

Potrivit agenției de presă de stat BelTA, unul dintre ofițeri era atașatul militar al Ambasadei SUA de la Minsk, capitala statului Belarus.

Relațiile dintre americani și Belarus s-au relaxat

Prezența ofițerilor americani este cea mai nouă demonstrație a relaxării relațiilor dintre Statele Unite și regimul dictatorial de la Minsk. Statul Belarus este un aliat apropiat al Rusiei care a permis Moscovei să-și folosească teritoriul pentru a lansa ofensiva împotriva Ucrainei, în 2022. La momentul acela, zeci de trupe rusești au ajuns în Ucraina de pe teritoriul statului Belarus.

John Coale, un reprezentant al administrației Trump, s-a aflat săptămâna trecută la Minsk pentru discuții cu dictatorul Aleksandr Lukașenko. Acesta din urmă a acceptat să elibereze 52 de deținuți din închisorile sale, inclusiv jurnaliști și opozanți politici. În schimb, SUA au ridicat o parte din sancțiunile care vizau compania aeriană națională din Belarus, Belavia.

Astfel, compania aeronautică a putut să-și achiziționeze componente pentru flota sa, care include aeronave Boeing.

US-Militärexperten sind nach Belarus gekommen, um die russisch-belarussischen Übungen zu beobachten. Wir empfangen sie herzlich🌿💚♥️ — ❤️Belarus💚Das Herz Europas (@AktuellesBel)

Americanii vor să redeschidă ambasada din Minsk

dorește să redeschidă ambasada SUA în Belarus, în viitorul apropiat. El vrea să normalizeze relațiile cu regimul dictatorial de la Minsk și să reînvie relațiile economice și comerciale, conform lui John Coale.

Șeful de la Casa Albă s-a orientat către Lukașenko, încercând să strângă relațiile cu dictatorul belarus în condițiile în care a încercat să medieze încetarea războiului din Ucraina. Lukașenko are discuții regulate cu Vladimir Putin, iar Donald Trump crede că, prin intermediul acestuia l-ar putea influența pe țarul de la Kremlin.

De altfel, săptămâna trecută, Donald Trump i-a trimis lui Aleksandr Lukașenko o scrisoare prietenoasă pe care a semnat-o de mână. Documentul i-a parvenit dictatorului de la Minsk prin intermediul lui john Coale.

Despre exercițiile Zapad 2025

Exerciţiile militare Zapad 2025 se desfășoară pe teritoriul Republicii Belarus, în poligoane situate în interiorul ţării sau în regiunile sale estice, în Borisov, în apropiere de Minsk. Având în vedere situația, pe perioada acestor manevre, Polonia a decis să închidă cei 450 de kilometri de graniță cu Belarusul.

Exerciţiile Zapad 2025 au ca obiectiv declarat întărirea securităţii militare a Uniunii Statale Rusia-Belarus în faţa ameninţării NATO. Manevrele sunt programate să se încheie pe 16 septembrie. Acestea includ simularea utilizării de arme nucleare tactice şi rachete balistice hipersonice Oreşnik, conform informaţiilor raportate de Statul Major din Belarus.

Exerciţii de acest fel, dar de o amploare mult mai mare, s-au desfăşurat în 2021 în Belarus şi au precedat invazia rusă la scară largă în Ucraina din februarie 2022.