Ofertă de nerefuzat pentru Donald Trump. Zelenski vrea rachete în schimbul nominalizării la Nobel

Adrian Teampău
09 oct. 2025, 18:42
Ofertă de nerefuzat pentru Donald Trump. Zelenski vrea rachete în schimbul nominalizării la Nobel
Președinții Donald Trump (SUA) și Volodimir Zelenski (Ucraina). Imagine de arhivă. Sursa foto: Hepta - DPA Images
Cuprins
  1. Volodimir Zelenski, ofertă de nerefuzat
  2. Donald Trump își dorește Nobelul pentru pace
  3. Volodimir Zelenski i-a cerut rachete și lui Biden

Volodimir Zelenski îi face o ofertă greu de refuzat lui Donald Trump, în contextul războiului pe care Ucraina îl duce contra Rusiei. Președintele de la Kiev solicită rachete Tomahawk, în schimbul lobby-ul pentru premiul Nobel.

Volodimir Zelenski, ofertă de nerefuzat

Președintele Ucrainei a declarat că țara sa este dispusă să-l nominalizeze și să susțină candidatura lui Donald Trump la premiul Nobel pentru pace. La schimb, Volodimir Zelenski solicită rachete cu rază lungă de acțiune și negocierea unui armistițiu în războiul cu Rusia, după cum relatează Politico.

„În timpul celei mai recente întâlniri a noastre, nu am auzit niciun «nu». Ceea ce am auzit a fost că lucrările vor continua la nivel tehnic și că această posibilitate va fi luată în considerare”, a declarat Zelenski jurnaliștilor de la Kiev.

El a făcut referire la o întâlnire pe care a avut-o cu Trump în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite de la New York, de la sfârșitul lunii septembrie.

„Planul de a pune capăt războiului nu va fi ușor, dar este cu siguranță calea de urmat. Și dacă Trump oferă lumii – mai presus de toate, poporului ucrainean – șansa unui astfel de armistițiu, atunci da, ar trebui să fie nominalizat pentru Premiul Nobel pentru Pace. Îl vom nominaliza în numele Ucrainei”, a spus Volodimir Zelenski.

Donald Trump își dorește Nobelul pentru pace

Volodimir Zelenski încearcă să profite de dorința cea mai arzătoare a lui Donald Trump, aceea de a obșine Premiul Nobel pentru Pace, asemenea lui Barack Obama. El nu și-a ascuns această dorință, exprimând-o de fiecare dată când a avut ocazia.

Trump s-a lăudat că a pus capăt la șapte războaie. Mai mult, l-a contactat și pe ministrul norvegian de finanțe, Jens Stoltenberg, pentru a-l întreba despre o eventuală candidatură.

Volodimir Zelenski le-a spus reporterilor că rachetele Tomahawk, care pot zbura până la 1.500 de kilometri, ar permite Ucrainei să atace ținte în interiorul Rusiei, până în Siberia. Acestea ar da un avantaj țării sale permițându-i să aducă rușii la masa negocierilor.

Volodimir Zelenski i-a cerut rachete și lui Biden

Președintele ucrainean a menționat că țara sa solicitat rachetele de precizie cu rază lungă de acțiune și lui Joe Biden. Cererea a fost respinsă de acesta, de teamă să nu escaladeze războiul cu Rusia.

Zilele trecute, Donald Trump a declarat că a luat „oarecum” o decizie cu privire la trimiterea rachetelor în Ucraina. El a spus că dorește să clarifice modul în care acestea vor fi utilizate.

