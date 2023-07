Contraofensiva ucraineană se confruntă parţial cu dificultăţi din cauza capacităţii Rusiei de a bruia dronele, potrivit oficialilor militari.

Oleksandr Tarnavskyi, comandantul forţelor ucrainene din sud, a declarat că ruşilor li se provoacă pierderi grele, dar este clar că progresul este lent, relatează CNN, citată de News.ro.

Rusia are un avantaj major în războiul electronic

Potrivit purtătorului de cuvânt al forţelor aeriene ucrainene, Iuri Inhat, unul dintre motivele pentru care contraofensiva ucraineană se confruntă cu dificultăți este că are un avantaj major în războiul electronic.

„Din păcate, ocupanţii ne-au luat-o cu mult înainte în această privinţă. Nu trebuie să doborâţi o dronă cu rachete antiaeriene sau tunuri antiaeriene. Poţi pur şi simplu să o forţezi să aterizeze, să o interceptezi cu ajutorul războiului electronic”, a declarat el la televiziunea ucraineană.

„Rusia are astăzi sisteme puternice care interferează cu activitatea forţelor noastre de apărare. Are destule astfel de sisteme. Ucraina a făcut progrese în războiul electronic, dar am început târziu, ar fi trebuit să dezvoltăm [acest domeniu] mai devreme”, a adăugat Inhat.

Rusia a efectuat 58 de lovituri aeriene în ultima zi