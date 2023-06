Oficial ucrainean: Insurecția trupelor Wagner poate fi rezultatul unei conspirații la care participă reprezentanți ai elitei ruse / Cine ar putea să îl trădeze pe Putin

Insurecția trupelor Wagner poate fi rezultatul unei conspirații a unei părți a elitelor ruse, susține Anton Gerashchenko, consilier al ministrului ucrainean de Interne.

În ciuda faptului că Evgheni Prigojin i s-a dat imaginea unui „om care acționează de capul său” și „singuratic” impulsiv în rândul establishment-ului rus, nici „ascensiunea” lui, nici revolta actuală nu ar fi putut avea loc dacă nu ar fi avut aliați în sânul elitei ruse.

Posibilii aliați ai lui Prigojhin sunt în umbră.

Mulți dintre ei „au rămas în umbră” – este dificil prin urmare să verificăm zvonurile că șeful adjunct al Administrației Prezidențiale Serghei Kirienko și frații Kovalchuk se află în spatele lui Prigojin. Un alt caz sunt relațiile lui Prigojin cu liderul Cecen, Ramzan Kadîrov, care la numit pe Prigojin „frate drag” la un moment dat.

În același timp, multe dintre legăturile lui Prigojin nu au fost doar „expuse”, ci chiar au fost serios „reclamate” în mass-media.

Cele mai cunoscute dintre acestea sunt:

Dmitri Peskov, secretarul de presă al lui Putin. Prigojîn a confirmat că fiul lui Peskov ar fi servit în Wagner (deși există îndoieli rezonabile cu privire la acest lucru). Povestea a fost folosită pentru a-l face cunoscut pe fiul cel mare al lui Peskov ca reprezentant al elitei de vârf care și-a trimis urmașii să lupte în „Operațiunea Militară Specială”.

Generalul Serghei Surovikin. Prigojin l-a lăudat public pe Surovikin drept „cel mai competent comandant al armatei ruse”. De altfel, acest comandant al armatei „a servit” în structura grupului de mercenari în ultima vreme (coordonându-și interacțiunea cu armata rusă). În ciuda faptului că generalul a scris o declarație prin care se disociază de revoltă – părea ciudat, dar Prigojîn nu a fost menționat personal acolo.

Serghei Mironov, liderul partidului Rusia Justă. El l-a complimentat în mod repetat pe Prigojin, a pozat cu barosul marca înregistrată al PMC și chiar a susținut că a ajutat interesele sale de afaceri în Duma („Îl cunosc pe Evgheni de multă vreme – din Sankt Petersburg. Avem relații prietenoase și bune. Acum mă abatem ușor și spun că în 2018, când nimeni nu auzise de „Wagner” (cu siguranță nu știam nimic despre ei), am elaborat o lege a PMC-urilor „.

Roman Starovoit, guvernator al regiunii Kursk. Prigojin a confirmat că Starovoit a fost antrenat în tabăra „Wagner” și i s-ar fi oferit să semneze un contract cu grupul de mercenari. Povestea a fost folosită pentru a-l face pe guvernator ca un oficial patriotic curajos și responsabil.

Scriitorul și politicianul Zakhar Prilepin. Relația lor specială a fost evidențiată atunci când Prigojin la vizitat în spital.

It seems Prigozhin is not a loner;

Wagner rebellion may be the result of a conspiracy by part of the Russian elites.

Despite the fact that Yevgeny Prigozhin has been given the image of a „selfmade man” and impulsive „loner” among the Russian establishment, neither his „rise”…

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)