Externe » ONU aprobă o forță internațională în Gaza, la propunerea lui Trump

Selen Osmanoglu
18 nov. 2025, 08:01
sursă foto: Hepta
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Reacţia Hamas: „O tutelă internaţională asupra Fâşiei Gaza”
  3. Viitor incert

Consiliul de Securitate al ONU a adoptat rezoluția susținută de Statele Unite privind planul de pace al președintelui Donald Trump pentru Fâșia Gaza, care include trimiterea unei forțe internaționale. Hamas respinge însă măsura și acuză că ignoră drepturile palestinienilor.

Ce s-a întâmplat

Consiliul de Securitate al ONU a aprobat luni planul promovat de preşedintele american Donald Trump pentru stabilizarea Fâşiei Gaza. Documentul prevede desfăşurarea unei forţe internaţionale care să asigure menţinerea calmului după armistiţiul instituit în luna octombrie, conform Agerpres.

Din cei 15 membri ai Consiliului, 13 au votat în favoarea rezoluţiei, în timp ce Rusia şi China s-au abţinut. Ambasadorul american la ONU, Mike Waltz, a descris textul drept „istoric şi constructiv”.

Rezoluţia, negociată intens și modificată în ultimele săptămâni, susţine planul care a dus, la 10 octombrie, la instaurarea unui armistiţiu fragil între Israel şi Hamas, după doi ani de confruntări violente declanșate de atacul sângeros din 7 octombrie 2023.

Reacţia Hamas: „O tutelă internaţională asupra Fâşiei Gaza”

La scurt timp după vot, Hamas a condamnat ferm măsura adoptată de ONU. Mișcarea islamistă afirmă că textul „nu răspunde exigenţelor şi drepturilor politice şi umane” ale poporului palestinian.

„Rezoluţia impune un mecanism internaţional de tutelă asupra Fâşiei Gaza, ceea ce poporul nostru, forţele sale şi grupurile sale componente resping, şi impune un mecanism care vizează atingerea obiectivelor Israelului”, a transmis Hamas într-un comunicat oficial.

Criticile se concentrează în special asupra forței internaționale propuse, care ar urma să fie responsabilă inclusiv de „dezarmarea” grupurilor palestiniene din Fâșie.

Viitor incert

Planul aprobat de ONU se sprijină pe armistiţiul din 10 octombrie, considerat de Washington esenţial pentru prevenirea reizbucnirii violenţelor. Statele Unite au avertizat în timpul negocierilor că blocarea rezoluţiei ar putea deschide calea „unui nou război” în regiune.

În timp ce comunitatea internaţională încearcă să impună un cadru solid pentru stabilizarea Gaza, opoziția puternică din partea Hamas arată că implementarea planului va fi dificilă și plină de tensiuni.

Rămâne de văzut dacă forţa internaţională votată de ONU va reuși să se materializeze sau dacă respingerea ei de către Hamas va complica și mai mult situația deja volatilă din Fâșia Gaza.

