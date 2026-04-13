ONU denunță blocarea Strâmtorii Ormuz. Uniunea Europeană cere o coaliție care să vegheze la securitatea maritimă

Adrian Teampău
13 apr. 2026, 19:47
ONU denunță blocarea Strâmtorii Ormuz. Uniunea Europeană cere o coaliție care să vegheze la securitatea maritimă
Strâmtoarea Ormuz Sursa foto: Wikipedia
  1. ONU denunță blocajul din Strâmtoarea Ormuz
  2. UE cere o coaliție maritimă internațională

Strâmtoarea Ormuz nu trebuie blocată de nici un stat a declarat șeful agenţiei maritime a ONU, Arsenio Dominguez. Această rută este paralizată de războiul declanșat de actualul război dintre Statele Unite și Iran. 

Traficul maritim prin strâmtoare a fost redus cu aproximativ 90% de la începutul războiului declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului. Informația a fost furnizată de compania de date maritime Lloyd’s List Intelligence.

ONU denunță blocajul din Strâmtoarea Ormuz

Șeful agenţiei maritime a ONU, Arsenio Dominguez, a declarat că nici o ţară nu are dreptul de a bloca navigaţia în Strâmtoarea Ormuz. Aceasta este o rută comercială de importanță strategică paralizată de războiul dintre SUA şi Iran, relatează AFP.

„Conform dreptului internaţional, nicio ţară nu are dreptul de a interzice trecerea inofensivă sau libertatea navigaţiei în strâmtorile utilizate pentru tranzitul internaţional”, a declarat secretarul general al Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI), Arsenio Dominguez.

El a făcut aceste declarații în contextul blocadei impuse de marina americană și a anunțului făcut de Donald Trump. Acesta a ameninţat luni că va distruge orice „navă de atac rapidă” iraniană care ar forţa blocada impusă navelor ce intră sau ies din porturile şi zonele costiere iraniene. Blocada a fost instituită după eșecul negocierilor de pace din Pakistan dintre SUA și Iran.

„Dacă una din aceste nave se apropie indiferent cât de puţin de blocada noastră, ea va fi imediat distrusă, potrivit aceluiaşi sistem pe care îl utilizăm contra traficanţilor de droguri pe mare”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

UE cere o coaliție maritimă internațională

Situaţia din Strâmtoarea Ormuz reprezintă un argument pentru înființarea unei coaliții maritime internaţionale solidă, a apreciat şefa diplomaţiei UE Kaja Kallas. Această coaliție va trebui să monitorizeze zonele sensibile de pe glob și să asigure securitatea maritimă, după cum a relatat Reuters.

Ea a făcut aceste declarații într-o şedinţă a Consiliului de Securitate al ONU. Șefa diplomației europene nu a spus cum vede o astfel de coaliție și care ar fi atribuțiile sale.

Ea a adăugat că UE respinge orice aranjament care ar limita „trecerea liberă şi în siguranţă prin strâmtori în conformitate cu dreptul internaţional”.

