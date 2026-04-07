ONU intervine în războiul din Orientul Mijlociu. Antonio Guterres cere Statelor Unite şi Israelului să nu atace infrastructura civilă din Iran

Adrian Teampău
07 apr. 2026, 09:04
Antonio Guterres Sursă foto: captură YT
  Apelul lui Antonio Guterres în războiul din Iran
  Negocieri pentru un armistițiu

Antonio Guterres, secretarul general al ONU, cere Statelor Unite şi Israelului să nu bombardeze centralele electrice şi infrastructura civilă din Iran. Astfel de lovituri, avertizează el, încalcă dreptul internaţional. 

Apelul lui Antonio Guterres în războiul din Iran

Secretarul general al ONU a cerut Statelor Unite şi Israelului să se abțină de la atacarea centralelor electrice şi a infrastructurii civile din Iran. În apelul său, Antonio Guterres a avertizat că astfel de lovituri ar încălca dreptul internaţional, după cum a relatat DPA şi Reuters.

„Chiar dacă infrastructura civilă ar fi considerată obiectiv militar, dreptul umanitar internaţional tot ar interzice atacurile asupra sa dacă astfel s-ar produce suferinţe civile accidentale excesive”, a transmis Stephane Dujarric, purtătorul de cuvânt al secretarului general al ONU.

Liderul organizației a precizat că în acest moment, părțile beligerante ar trebui să oprească războiul și să caute o soluție pașnică. Aceasta deoarece  soluţionarea paşnică a disputelor internaţionale este singura alterativă viabilă pentru nu provoca suferință și distrugeri.

Apelul survine după ce Donald Trump a ameninţat Iranul cu distrugerea tuturor podurilor şi a centralelor electrice. Într-un discurs de la Casa Albă, el a spus că SUA ar putea distruge complet Iranul în doar câteva ore. Trump a acordat Teheranului un termen care expiră miercuri seara, la ora 00:00 GMT pentru a redeschide strâmtoarea Ormuz. În caz contrar, a amenințat cu atacuri militare devastatoare.

Negocieri pentru un armistițiu

Apelul lui Antonio Guterres vine la scurtă vreme după ce s-a aflat că Statele Unite, Iranul şi un grup de mediatori regionali încearcă să ajungă la un acord de încetare a focului. Aceștia discută termenii unui eventual armistițiu, pentru 45 de zile. În funcție de rezultate, negocierile ar putea continua pentru obținerea unei încetări permanente a războiului.

Mediatorii analizează termenii unui acord în două faze. În prima fază ar putea intra în vigoare o potenţială încetare a focului pentru 45 de zile. În perioada respectivă ar urma să fie negociată încheierea conflictului. Cea de-a doua etapă negociată ar fi un acord cu privire la încheierea războiului.

Încetarea focului ar putea fi extinsă dacă ar fi nevoie de timp suplimentar pentru discuţii.

Citește și...
Rapperul Offset, fostul soț al lui Cardi B, a fost împușcat în Florida. Ce au transmis autoritățile
Externe
Rapperul Offset, fostul soț al lui Cardi B, a fost împușcat în Florida. Ce au transmis autoritățile
Trump reaprinde tensiunile cu NATO. Atacuri la adresa aliaților și revenirea controverselor despre Groenlanda
Externe
Trump reaprinde tensiunile cu NATO. Atacuri la adresa aliaților și revenirea controverselor despre Groenlanda
Noi teste ADN au fost făcute pe Giulgiul din Torino: Ce au descoperit cercetătorii pe faimoasa pânză
Externe
Noi teste ADN au fost făcute pe Giulgiul din Torino: Ce au descoperit cercetătorii pe faimoasa pânză
 Un dispozitiv de urmărire a fost găsit pe mașina judecătoarei care îl judecă pe Vladimir Plahotniuc
Externe
 Un dispozitiv de urmărire a fost găsit pe mașina judecătoarei care îl judecă pe Vladimir Plahotniuc
Salarii de mii de euro în sezonul 2026! Croația oferă sume record pentru a atrage chelneri și bucătari
Externe
Salarii de mii de euro în sezonul 2026! Croația oferă sume record pentru a atrage chelneri și bucătari
Malaezia forțează apariția ploilor! Măsuri disperate din cauza caniculei de peste 37°C
Externe
Malaezia forțează apariția ploilor! Măsuri disperate din cauza caniculei de peste 37°C
Donald Trump amenință: Întregul Iran ar putea fi distrus marți seară (VIDEO)
Externe
Donald Trump amenință: Întregul Iran ar putea fi distrus marți seară (VIDEO)
Imaginea Lunii surprinsă de echipajul Artemis II a creat o adevărată polemică. De ce pare satelitul atât de mic
Externe
Imaginea Lunii surprinsă de echipajul Artemis II a creat o adevărată polemică. De ce pare satelitul atât de mic
Sub tonele de gheață din Antarctica apare un nou continent de mărimea unui stat american. Ce se ascunde dedesubt
Externe
Sub tonele de gheață din Antarctica apare un nou continent de mărimea unui stat american. Ce se ascunde dedesubt
Război în Orientul Mijlociu. Israelul pune la pământ cel mai mare complex petrochimic din Iran
Externe
Război în Orientul Mijlociu. Israelul pune la pământ cel mai mare complex petrochimic din Iran
