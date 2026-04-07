Secretarul general al ONU a cerut Statelor Unite şi Israelului să se abțină de la atacarea centralelor electrice şi a infrastructurii civile din Iran. În apelul său, Antonio Guterres a avertizat că astfel de lovituri ar încălca dreptul internaţional, după cum a relatat DPA şi Reuters.
„Chiar dacă infrastructura civilă ar fi considerată obiectiv militar, dreptul umanitar internaţional tot ar interzice atacurile asupra sa dacă astfel s-ar produce suferinţe civile accidentale excesive”, a transmis Stephane Dujarric, purtătorul de cuvânt al secretarului general al ONU.
Liderul organizației a precizat că în acest moment, părțile beligerante ar trebui să oprească războiul și să caute o soluție pașnică. Aceasta deoarece soluţionarea paşnică a disputelor internaţionale este singura alterativă viabilă pentru nu provoca suferință și distrugeri.
Apelul survine după ce Donald Trump a ameninţat Iranul cu distrugerea tuturor podurilor şi a centralelor electrice. Într-un discurs de la Casa Albă, el a spus că SUA ar putea distruge complet Iranul în doar câteva ore. Trump a acordat Teheranului un termen care expiră miercuri seara, la ora 00:00 GMT pentru a redeschide strâmtoarea Ormuz. În caz contrar, a amenințat cu atacuri militare devastatoare.
Apelul lui Antonio Guterres vine la scurtă vreme după ce s-a aflat că Statele Unite, Iranul şi un grup de mediatori regionali încearcă să ajungă la un acord de încetare a focului. Aceștia discută termenii unui eventual armistițiu, pentru 45 de zile. În funcție de rezultate, negocierile ar putea continua pentru obținerea unei încetări permanente a războiului.
Mediatorii analizează termenii unui acord în două faze. În prima fază ar putea intra în vigoare o potenţială încetare a focului pentru 45 de zile. În perioada respectivă ar urma să fie negociată încheierea conflictului. Cea de-a doua etapă negociată ar fi un acord cu privire la încheierea războiului.
Încetarea focului ar putea fi extinsă dacă ar fi nevoie de timp suplimentar pentru discuţii.