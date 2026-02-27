B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » OpenAI negociază cu Pentagonul: Tehnologia ChatGPT ar putea ajunge în centrele de comandă militare

OpenAI negociază cu Pentagonul: Tehnologia ChatGPT ar putea ajunge în centrele de comandă militare

Flavia Codreanu
27 feb. 2026, 21:19
OpenAI negociază cu Pentagonul: Tehnologia ChatGPT ar putea ajunge în centrele de comandă militare
sursa foro: b1tv
Cuprins
  1. OpenAI negociază reguli stricte pentru armata americană
  2. Discuții aprinse despre armele autonome și spionaj

OpenAI negociază cu Pentagonul să le dea acces la tehnologia lor pentru proiecte secrete, dar directorul executiv de la AI, Sam Altman spune că nu s-a semnat încă nimic. Șeful OpenAI vrea să pună condiții clare: armata să nu folosească inteligența artificială pentru a spiona oamenii sau pentru a crea roboți care ucid singuri pe câmpul de luptă.

OpenAI negociază reguli stricte pentru armata americană

Directorul OpenAI le-a transmis angajaților că e gata să ajute apărarea americană, dar numai dacă se respectă anumite reguli. El vrea să trimită oameni din echipa lui care să stea cu ochii pe felul în care militarii folosesc programele lor. Ideea e ca tehnologia să fie folosită doar prin cloud, ca să poată fi oprită imediat dacă cineva încearcă să o pună pe arme ofensive, scrie digi24.

„Vom vedea dacă există un acord cu Departamentul de Război care să permită implementarea modelelor noastre în medii clasificate şi care să fie în conformitate cu principiile noastre. Ne-ar plăcea să încercăm să ajutăm la reducerea tensiunii. Am crea, de asemenea, măsuri tehnice de protecţie şi am desfşura personal pentru a colabora cu guvernul asigurându-ne că totul funcţionează corect şi am oferi servicii similare şi altor naţiuni aliate. Poate că aceasta să fie o cale care va funcţiona şi pentru alte laboratoare de AI”, a explicat Sam Altman

Discuții aprinse despre armele autonome și spionaj

Problema cea mai mare este că Pentagonul vrea libertate totală în folosirea tehnologiei, lucru cu care companiile mari nu sunt de acord. Altman a spus clar că nu acceptă ca AI-ul să fie folosit pentru supravegherea populației sau pentru arme care trag fără control uman. În plus, el a cerut guvernului să nu mai amenințe firmele cu legi vechi din timpul războiului pentru a le obliga să colaboreze cu forța.

Voi solicita ca contractul să acopere orice utilizare cu excepţia celor care sunt ilegale sau nepotrivite pentru implementările în cloud, precum supravegherea domestică şi armele ofensive autonome. În pofida tuturor diferenţelor pe care le am cu Anthropic, am încredere în principal în ei ca companie şi cred că le pasă cu adevărat de siguranţă şi mă bucur că i-au sprijinit luptătorii noştri. Nu cred că Pentagonul ar trebui să ameninţe aceste companii cu Legea privind producţia de apărare (DPA)”, a mai precizat directorul Sam Altman.

Tags:
Citește și...
Trump, criza din Iran, duminică, ora 18:00, pe B1 TV
Externe
Trump, criza din Iran, duminică, ora 18:00, pe B1 TV
Autoritățile din Grecia exhumează 150 de persoane moarte de COVID, după ce au constatat că trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Externe
Autoritățile din Grecia exhumează 150 de persoane moarte de COVID, după ce au constatat că trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Italia: O româncă și-a înscenat un jaf, după ce a pierdut la cazino banii pe care trebuia să-i trimită familiei
Externe
Italia: O româncă și-a înscenat un jaf, după ce a pierdut la cazino banii pe care trebuia să-i trimită familiei
VIDEO: Jim Carrey este complet schimbat la 64 de ani. Actorul a surprins pe toată lumea la Premiile César
Externe
VIDEO: Jim Carrey este complet schimbat la 64 de ani. Actorul a surprins pe toată lumea la Premiile César
Accident grav în Italia: Un tramvai a deraiat la Milano și a intrat într-o clădire: Un mort și zeci de răniți. VIDEO cu momentul impactului devastator
Externe
Accident grav în Italia: Un tramvai a deraiat la Milano și a intrat într-o clădire: Un mort și zeci de răniți. VIDEO cu momentul impactului devastator
Papa Leon le cere preoților să nu mai folosească inteligența artificială pentru a scrie predici: Creierul moare dacă nu e pus la treabă
Externe
Papa Leon le cere preoților să nu mai folosească inteligența artificială pentru a scrie predici: Creierul moare dacă nu e pus la treabă
Acordul UE-Mercosur intră în vigoare provizoriu. Anunțul făcut de Ursula von der Leyen la Bruxelles
Externe
Acordul UE-Mercosur intră în vigoare provizoriu. Anunțul făcut de Ursula von der Leyen la Bruxelles
Pregătiri de război în Orientul Mijlociu. Statele Unite și-a retras personalul neesențial din Israel. Oficialii din Tel Aviv testează protocoalele de securitate civilă
Externe
Pregătiri de război în Orientul Mijlociu. Statele Unite și-a retras personalul neesențial din Israel. Oficialii din Tel Aviv testează protocoalele de securitate civilă
Război deschis între Pakistan și talibani. Mai multe orașe din Afganistan au fost bombardate (VIDEO)
Externe
Război deschis între Pakistan și talibani. Mai multe orașe din Afganistan au fost bombardate (VIDEO)
Incident aviatic în Texas. Armata SUA a doborât o dronă guvernamentală într-o zonă de graniță cu Mexic
Externe
Incident aviatic în Texas. Armata SUA a doborât o dronă guvernamentală într-o zonă de graniță cu Mexic
Ultima oră
21:18 - Cel mai mare producător din industria chimică românească își închide parțial activitatea. Peste 1.200 de angajați vor fi disponibilizați
21:01 - Renta viageră pe care o primește Marius Urzică: Câți bani ia de la stat în fiecare lună
20:48 - Trump, criza din Iran, duminică, ora 18:00, pe B1 TV
20:43 - Autoritățile din Grecia exhumează 150 de persoane moarte de COVID, după ce au constatat că trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
20:37 - Comisia Europeană sprijină dreptul la avort prin fonduri europene: Ce se schimbă pentru românce
20:34 - Replica lui Dominic Fritz, după atacurile lui Sorin Grindeanu: „Mă surprinde. Mi se pare o manevră”. Ce avertizează liderul USR (VIDEO)
20:08 - Italia: O româncă și-a înscenat un jaf, după ce a pierdut la cazino banii pe care trebuia să-i trimită familiei
19:59 - Rețeta de post care face furori: Chef Petrișor Tănase a dezvăluit ingredientele de care ai nevoie
19:54 - VIDEO: Jim Carrey este complet schimbat la 64 de ani. Actorul a surprins pe toată lumea la Premiile César
19:34 - Prin ce țări s-a plimbat Cătălin Scărlătescu în vacanța de 58 de zile: „Când m-am întors acasă, am dat la zăpadă de m-a luat naiba!” (VIDEO, FOTO)