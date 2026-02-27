OpenAI negociază cu să le dea acces la tehnologia lor pentru proiecte secrete, dar directorul executiv de la AI, Sam Altman spune că nu s-a semnat încă nimic. Șeful OpenAI vrea să pună condiții clare: armata să nu folosească inteligența artificială pentru a spiona oamenii sau pentru a crea roboți care ucid singuri pe câmpul de luptă.

OpenAI negociază reguli stricte pentru armata americană

Directorul OpenAI le-a transmis angajaților că e gata să ajute apărarea americană, dar numai dacă se respectă anumite reguli. El vrea să trimită oameni din echipa lui care să stea cu ochii pe felul în care militarii folosesc programele lor. Ideea e ca tehnologia să fie folosită doar prin cloud, ca să poată fi oprită imediat dacă cineva încearcă să o pună pe arme ofensive, scrie .

„Vom vedea dacă există un acord cu Departamentul de Război care să permită implementarea modelelor noastre în medii clasificate şi care să fie în conformitate cu principiile noastre. Ne-ar plăcea să încercăm să ajutăm la reducerea tensiunii. Am crea, de asemenea, măsuri tehnice de protecţie şi am desfşura personal pentru a colabora cu guvernul asigurându-ne că totul funcţionează corect şi am oferi servicii similare şi altor naţiuni aliate. Poate că aceasta să fie o cale care va funcţiona şi pentru alte laboratoare de AI”, a explicat Sam Altman

Discuții aprinse despre armele autonome și spionaj

Problema cea mai mare este că Pentagonul vrea libertate totală în folosirea tehnologiei, lucru cu care companiile mari nu sunt de acord. Altman a spus clar că nu acceptă ca AI-ul să fie folosit pentru supravegherea populației sau pentru arme care trag fără control uman. În plus, el a cerut guvernului să nu mai amenințe firmele cu legi vechi din timpul războiului pentru a le obliga să colaboreze cu forța.

„Voi solicita ca contractul să acopere orice utilizare cu excepţia celor care sunt ilegale sau nepotrivite pentru implementările în cloud, precum supravegherea domestică şi armele ofensive autonome. În pofida tuturor diferenţelor pe care le am cu Anthropic, am încredere în principal în ei ca companie şi cred că le pasă cu adevărat de siguranţă şi mă bucur că i-au sprijinit luptătorii noştri. Nu cred că Pentagonul ar trebui să ameninţe aceste companii cu Legea privind producţia de apărare (DPA)”, a mai precizat directorul Sam Altman.