Peter Magyar, liderul opoziției din Ungaria acuză o operațiune prin care se urmărește compromiterea sa înainte de din luna aprilie. El susține că în acțiune sunt implicate serviciile secrete, controlate de Viktor Orban.

Peter Magyar acuză o operațiune de compromitere

conduce în sondajele de opinie înainte de alegerile legislative din luna aprilie. Pentru prima oară, în ultimii ani, partidul Tisza, condus de Peter Magyar are o șansă reală să răstoarne guvernul autoritarist, putinist, condus de . Pe de altă parte, controversatul premier de la Budapesta se bazează pe voturile maghiarilor din străinătate, în special cele din Transilvania, unde este reprezentat de .

În acest context, liderul Opoziției acuză o tentativă de compromitere a sa prin publicarea unei înregistrări secrete în care apare făcând dragoste cu iubita sa. Magyar susține că partidul lui Orban, FIDESZ, pregătește o campanie de șantaj împotriva sa, ceea ce ar escalada tensiunile înaintea alegerilor. Potrivit spuselor sale, partidul de guvernământ intenționează să publice înregistrări intime realizate cu echipamente de supraveghere.

„Bănuiesc că plănuiesc să publice o înregistrare, realizată cu echipament al serviciilor secrete și posibil falsificată, în care eu și prietena mea de atunci suntem văzuți având relații sexuale intime”, a scris Magyar pe rețelele de socializare, conform Euronews.

El a precizat că jurnaliștii au primit, deja, o fotografie a unui dormitor cu mesajul „în curând”. Cei aflați în spatele acestui mesaje, susține politicianul sugerează că va exista o lansare a unui clip video Imaginea a circulat pe scară largă pe rețelele de socializare, provocând dezbateri publice.

Opoziția conduce în sondajele de opinie

Imaginea la care face referire Peter Magyar a apărut și pe un site web care poartă numele vicepreședintelui Partidului Tisza, Márk Radnai. Imaginea este datată „2024.08.03”. Vicepreședintele Radnai a spus că domeniul respectiv nu îi aparție nu îi aparține.

„Sunt un bărbat în vârstă de 45 de ani și am o viață sexuală regulată, cu un partener adult”, a mai spus Magyar.

Confruntați cu aceste acuzații extrem de grave, reprezentanții FIDESZ au negat implicarea în distribuirea fotografiei.

Legislați maghiară interzice publicarea unor imagini cu conținut sexual explicit fără consimțământ. O asemenea faptă este considerată infracțiune și se sancționează penal. Acuzații Opoziției vin pe fondul creșterii tensiunilor în campania electorală. Mai mulți activiști și candidați, opozanți ai regimului Orban au fsot atacați cu videoclipuri deepfake.