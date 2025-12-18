B1 Inregistrari!
Operațiune militară a SUA în Pacific. Patru persoane au fost ucise pe o navă suspectată de trafic de droguri

Operațiune militară a SUA în Pacific. Patru persoane au fost ucise pe o navă suspectată de trafic de droguri

Selen Osmanoglu
18 dec. 2025, 09:18
Cuprins
  1. Operațiune militară în apele internaționale
  2. Acuzații repetate la adresa regimului Maduro
  3. Trupe americane trimise în Ecuador
  4. Zeci de morți în urma atacurilor SUA

Statele Unite au anunțat miercuri lansarea unui nou atac asupra unei nave pe care o consideră implicată în traficul de droguri, în estul Oceanului Pacific. Potrivit armatei americane, operațiunea s-a soldat cu moartea a patru persoane, descrise drept „narcoteroriști”.

Operațiune militară în apele internaționale

Comandamentul american pentru America Latină și Caraibe (Southcom) a transmis, într-un mesaj publicat pe rețeaua X, că atacul a fost efectuat în apele internaționale, în urma unor informații furnizate de serviciile de informații americane, scrie Adevărul.

„Serviciile de informații au confirmat că nava tranzita o rută cunoscută pentru traficul de droguri în estul Pacificului și că era implicată în operațiuni de trafic de droguri”, a afirmat Southcom, citat de CNN.

Potrivit aceleiași surse, „în total, patru narcoteroriști au fost uciși” în urma operațiunii. Alături de comunicatul oficial, armata americană a publicat și un material video care surprinde desfășurarea atacului asupra navei suspectate.

Acuzații repetate la adresa regimului Maduro

Acțiunile militare ale Statelor Unite au loc pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Washington și Caracas. Administrația Trump îl acuză constant pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, considerat un adversar politic major, că s-ar afla la conducerea unei rețele de trafic de droguri.

Liderul venezuelean a respins în repetate rânduri aceste acuzații, catalogându-le drept nefondate și motivate politic.

Recent, președintele american a lansat un nou avertisment dur, afirmând că desfășurarea trupelor SUA în regiune „va continua să crească, iar șocul pe care îl vor suferi va fi fără precedent”. Declarația a alimentat speculațiile privind o posibilă intervenție terestră în Venezuela, deși autoritățile americane nu au confirmat un astfel de scenariu.

Trupe americane trimise în Ecuador

Tot miercuri, Statele Unite au anunțat trimiterea de trupe în Ecuador, una dintre principalele țări de tranzit pentru cocaina produsă în regiune. Potrivit autorităților americane, misiunea este una „temporară” și are ca obiectiv combaterea traficului de droguri. Ecuadorul este considerat principalul port de plecare al cocainei către piețele internaționale.

Zeci de morți în urma atacurilor SUA

De la începutul lunii septembrie, Statele Unite au desfășurat mai multe atacuri împotriva navelor suspectate de implicare în traficul de droguri, atât în Caraibe, cât și în estul Oceanului Pacific. Potrivit datelor oficiale, aceste operațiuni s-au soldat cu cel puțin 99 de morți.

Cu toate acestea, autoritățile americane nu au prezentat dovezi publice care să confirme implicarea directă a navelor vizate în activități de trafic de droguri. Legalitatea acestor acțiuni a fost pusă sub semnul întrebării de experți independenți și de Organizația Națiunilor Unite, care au cerut clarificări privind respectarea dreptului internațional.

