Operațiune rusească de compromitere a lui Emmanuel Macron. Mai multe site-uri false au încercat să-l implice în scandalul Epstein

Adrian Teampău
06 feb. 2026, 18:20
O operațiune rusească de compromitere de președintelui Emmanuel Macron a fost dezvăluită de autoritățile franceze. Mai multe site-uri de promovare a fake-news au încercat să-l lege de scandalul Epstein.

Autoritățile franceze au dat în vileag o tentativă de compromitere a președintelui francez Emmanuel Macron. Este vorba despre o operațiune rusească în spatele căreia s-ar afla reţeaua Storm-1516 și care ar vrea să se creadă că preşedintele francez este implicat în scandalul Epstein, a relatat o sursă guvernamentală citată de AFP.

Operațiune rusească de copromitere a președintelui Macron

Serviciul francez însărcinat cu lupta împotriva amestecului străin online – Viginum – a detectat această operaţiune. Potrivit autorităților franceze, pentru compromiterea președintelui a fost creat un site de internet „care uzurpă identitatea France Soir”. Pe pagina respectivă a fost postat un articol în care Emmanuel Macron este acuzat că ar fi implicat în scandaul Epstein.â

Potrivit sursei guvernamentale citate de AFP, „Viginum atribuie acest site, cu un nivel de siguranţă ridicat, modului informţaional de operare al CopyCop” care are legături cu un fost poliţist american, John Mark Dougan. Acesta a fost exilat în Rusia din 2016. Dougan înregistrează şi menţine o parte a infrastructurilor digitale ale modului de operare informaţional Storm-1516.

Ulterior, această informație falsă a fost distribuită și amplificată pe platforma X controlată de Elon Musk. Primul cont care a difuzat videoclipul respectiv pe X este „@LoetitiaH”. Acesta este considerat un releu vechi şi frecvent al operaţiunilor informaţionale ale Storm-1516, detaliază sursa citată. Conţinutul a fost distribuit de numeroase alte conturi urmărite de către Viginum.

„Această operaţiune este foarte asemănătoare cu ceea ce obişnuieşte să facă de obicei Storm-1516, precizează ea, şi anume să ţintească personalităţi politice (inclusiv preşedintele), reacţionând rapid la fapte de actualitate”, a transmis sursa citată.

Autritățile franceze monitorizează situația

Imediat după apariția informațiilor false, France Soir a publicat o dezminţire pe reţelele de socializare. Această operațiune rusească de compromitere a președintelui Emmanuel Macron nu are legătură cu cunoscuta publicație.

„Alertă importantă către cititorii France-Soir. Atenţie: uzurpare a mărcii şi a conţinutului. Site-ul https://france-soir.net nu are nicio legătură cu France-Soir”,  au transmis reprezentanții publicației într-o postare pe X.

Odată cu apropierea alegerilor municipale din martie 2026, autoritățile franceze de combatere a dezinformărilor în mediul online, au intensificat lupta împotriva amestecului străin – de origine rusă, scrie Le Figaro.

„Peste 100 de site-uri înregistrate cu nume de domeniu «.fr» şi care imită site-uri de presă locală, alimentate cu articole de presă generate de instrumente de inteligenţă artificială au fost şterse pe Internet”, a anunțat, într-o notă, Secretariatul General de Apăre şi Securitate Naţională (SGDSN).

Autoritățile franceze acuză Rusia

Potrivit SGDSN, aflat în subordinea premierului, mai multe siteuri false au fost generate de Storm-1516. Este vorba despre o rețea care a lansat o operațiune rusească menită să se prepoziţioneze în spaţiul informaţional francofon. Acțiunile au fost semnalate încă din februarie 2024.

Autoritățile de la Paris analizează riscurile pe care le implică aceste campanii de dezinformare și manipulare. Multe dintre site-urile impicate au fost dezactvitate. În acest stadiu, afirmă SGDSN, nu a mai fost depistată nici o tentativă sau acțiune de amestec online străin care să ţintească în mod specific alegerile muncipale din 2026.

Statul își consolidează infrastructura pentru a face față amenințărilor reprezentate de amestecul unor entități străine în perioadele electorale. A fost creată o Reţea de Coordonare şi Protecţie a Alegerilor (RCPE). Coordonată de SGDSN, rețeaua este alcătuită din ARCOM, Comisia Naţională a Conturilor de Campanie şi Finanţărilor Politice, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul de Interne, Viginum şi Comitetul de Etică Ştiinţifică.

