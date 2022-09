„Ordinul 222” arată că Putin îl copiază pe Stalin. Dezertorii ruși vor fi împușcați pe loc dacă încearcă să se retragă de pe câmpul de luptă

Serviciile secrete ucrainene sunt de părere că armata rusă a reînființat tradiția celebrelor „detașamente de blocare”, care au misiunea de a deschide focul asupra propriilor militari care încearcă să se retragă de pe câmpul de luptă.

„Ordinul 227” a fost înființat în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, de către , în timpul bătăliei de la Stalingrad.

Ordinul a fost dat în contextul luptelor puternice din zona orașului Bakhmut (regiunea Donețk), unde rușii bombardează masiv.



‼️ Invaders Expand Activity Of „Retreat-Blocking Detachments” And Ban To Retreat Under A Death Threat

