În timp ce toate privirile se îndreaptă luni către Washington DC, una dintre problemele cheie care probabil va fi un subiect sensibil pentru Volodimir Zelenski este perspectiva de a ceda teritorii pentru a asigura pacea Ucrainei.

Cuprins

Ce teritorii vrea Vladimir Putin

Zelenski respinge pretențiile lui Putin

De ce ar fi un dezastru pentru Ucraina să cedeze Donbas

Condiția garanțiilor de securitate

Ce teritorii vrea Vladimir Putin

În ciuda lansării unei invazii ilegale, se înțelege că Vladimir Putin a cerut Kievului să cedeze provinciile Donețk și Luhansk din est ca o condiție pentru pacea Ucrainei.

O astfel de mișcare ar ceda efectiv inima industrială a Ucrainei, oferind Rusiei controlul asupra regiunii Donbas, unde au avut loc majoritatea luptelor grele din februarie 2022.

Deși Rusia controlează aproape tot Luhansk-ul, aceasta deține aproximativ 70% din Donețk.

Donald Trump a dat un semnal clar pe rețeaua sa de socializare, Truth Social precizând că Ucraina trebuie să cedeze terenuri Rusiei.

Postarea de pe Truth Social distribuită de președintele SUA suna astfel: „Ucraina trebuie să fie pregătită să cedeze o parte din teritoriul său Rusiei, altfel, cu cât războiul durează mai mult, cu atât va pierde mai mult teren.”

Zelenski respinge pretențiile lui Putin pentru pacea Ucrainei

Zelenski a insistat anterior că va respinge orice propunere de retragere din regiunea industrială Donbas, susținând că ar „deschide un cap de pod” pentru o ofensivă rusă mai amplă.

Cu toate acestea, surse apropiate Casei Albe au declarat că Trump pare să fi susținut mișcarea și probabil va ridica problema în timpul întâlnirii sale cu Zelenski în Biroul Oval, luni. Președintele rus a declarat, de asemenea, că va îngheța linia frontului în regiunile sudice Herson și Zaporojie, unde forțele sale ocupă un teritoriu vast.

Aceste zone au fost mult timp râvnite de Putin, care a intrat pentru prima dată în regiunea Donbas în timpul unei ofensive din 2014, în care Rusia a anexat peninsula Crimeea.

Separatiștii susținuți de Rusia s-au desprins de guvernul ucrainean pentru a proclama regiunile Donețk și Luhansk „republici populare” independente și, ca urmare, Moscova a capturat mai mult de o treime din teritoriul estic al Ucrainei.

În prezent, se crede că aproximativ 88% din Donbas se află sub control rusesc, în timp ce aproximativ 6.600 km pătrați sunt încă deținute de Ucraina.

În ultimele luni, Moscova și-a intensificat eforturile de a cuceri aceste zone rămase, împingând spre orașe precum Pokrovsk și intensificând atacurile cu drone și aeriene.

Acest lucru este extrem de important pentru Ucraina, având în vedere că regiunea deține una dintre cele mai mari rezerve de cărbune și este considerată o putere energetică de către Kiev.

De ce ar fi un dezastru pentru Ucraina să cedeze Donbas

De asemenea, a fost descrisă drept o „centură de fortăreață” de către Institutul pentru Studiul Războiului, având în vedere că Donețk formează principala linie defensivă fortificată de-a lungul regiunii estice, oprind Rusia în mișcare.

„Ucraina deține o linie defensivă cheie de-a lungul Donețkului”, spune Elina Beketova, cercetătoare la Centrul pentru Analiza Politicilor Europene, descriind o „acumulare de zone fortificate de-a lungul anilor, deoarece războiul a început acum 11 ani”, potrivit .

„Nu sunt doar tranșee, este o apărare adâncă, stratificată, cu buncăre, șanțuri antitanc, câmpuri minate și zone industriale construite în teren. Zona include înălțimi dominante, râuri și zone urbane care o fac extrem de dificil de cucerit”, explică Beketova.

Condiția garanțiilor de securitate

Renunțarea la teritoriu ar fi „catastrofală” pentru Ucraina, mai ales dacă nu i se oferă garanții de securitate concrete, cum ar fi protecția din partea NATO conform Articolului 5.

Cu toate acestea, Putin a precizat că nu va renunța la cerințele fundamentale de a „rezolva cauzele profunde ale conflictului”, ceea ce include ca Ucraina să devină un stat neutru și să abandoneze aspirațiile NATO.