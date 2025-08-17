B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Harta cu zonele pe care Putin le dorește în schimbul păcii: “E inima industrială a Ucrainei”/ Presiuni făcute de Donald Trump asupra lui Zelenski

Harta cu zonele pe care Putin le dorește în schimbul păcii: “E inima industrială a Ucrainei”/ Presiuni făcute de Donald Trump asupra lui Zelenski

George Lupu
17 aug. 2025, 23:07
Harta cu zonele pe care Putin le dorește în schimbul păcii: “E inima industrială a Ucrainei”/ Presiuni făcute de Donald Trump asupra lui Zelenski
Sursa foto: ISW

În timp ce toate privirile se îndreaptă luni către Washington DC, una dintre problemele cheie care probabil va fi un subiect sensibil pentru Volodimir Zelenski este perspectiva de a ceda teritorii pentru a asigura pacea Ucrainei.

Cuprins

  • Ce teritorii vrea Vladimir Putin
  • Zelenski respinge pretențiile lui Putin
  • De ce ar fi un dezastru pentru Ucraina să cedeze Donbas
  • Condiția garanțiilor de securitate

Ce teritorii vrea Vladimir Putin

În ciuda lansării unei invazii ilegale, se înțelege că Vladimir Putin a cerut Kievului să cedeze provinciile Donețk și Luhansk din est ca o condiție pentru pacea Ucrainei.

O astfel de mișcare ar ceda efectiv inima industrială a Ucrainei, oferind Rusiei controlul asupra regiunii Donbas, unde au avut loc majoritatea luptelor grele din februarie 2022.

Deși Rusia controlează aproape tot Luhansk-ul, aceasta deține aproximativ 70% din Donețk.

Donald Trump a dat un semnal clar pe rețeaua sa de socializare, Truth Social precizând că Ucraina trebuie să cedeze terenuri Rusiei.

Postarea de pe Truth Social distribuită de președintele SUA suna astfel: „Ucraina trebuie să fie pregătită să cedeze o parte din teritoriul său Rusiei, altfel, cu cât războiul durează mai mult, cu atât va pierde mai mult teren.”

Sursa foto: ISW

Zelenski respinge pretențiile lui Putin pentru pacea Ucrainei

Zelenski a insistat anterior că va respinge orice propunere de retragere din regiunea industrială Donbas, susținând că ar „deschide un cap de pod” pentru o ofensivă rusă mai amplă.

Cu toate acestea, surse apropiate Casei Albe au declarat că Trump pare să fi susținut mișcarea și probabil va ridica problema în timpul întâlnirii sale cu Zelenski în Biroul Oval, luni. Președintele rus a declarat, de asemenea, că va îngheța linia frontului în regiunile sudice Herson și Zaporojie, unde forțele sale ocupă un teritoriu vast.

Aceste zone au fost mult timp râvnite de Putin, care a intrat pentru prima dată în regiunea Donbas în timpul unei ofensive din 2014, în care Rusia a anexat peninsula Crimeea.

Separatiștii susținuți de Rusia s-au desprins de guvernul ucrainean pentru a proclama regiunile Donețk și Luhansk „republici populare” independente și, ca urmare, Moscova a capturat mai mult de o treime din teritoriul estic al Ucrainei.

În prezent, se crede că aproximativ 88% din Donbas se află sub control rusesc, în timp ce aproximativ 6.600 km pătrați sunt încă deținute de Ucraina.

În ultimele luni, Moscova și-a intensificat eforturile de a cuceri aceste zone rămase, împingând spre orașe precum Pokrovsk și intensificând atacurile cu drone și aeriene.

Acest lucru este extrem de important pentru Ucraina, având în vedere că regiunea deține una dintre cele mai mari rezerve de cărbune și este considerată o putere energetică de către Kiev.

De ce ar fi un dezastru pentru Ucraina să cedeze Donbas

De asemenea, a fost descrisă drept o „centură de fortăreață” de către Institutul pentru Studiul Războiului, având în vedere că Donețk formează principala linie defensivă fortificată de-a lungul regiunii estice, oprind Rusia în mișcare.

„Ucraina deține o linie defensivă cheie de-a lungul Donețkului”, spune Elina Beketova, cercetătoare la Centrul pentru Analiza Politicilor Europene, descriind o „acumulare de zone fortificate de-a lungul anilor, deoarece războiul a început acum 11 ani”, potrivit Independent.

„Nu sunt doar tranșee, este o apărare adâncă, stratificată, cu buncăre, șanțuri antitanc, câmpuri minate și zone industriale construite în teren. Zona include înălțimi dominante, râuri și zone urbane care o fac extrem de dificil de cucerit”, explică Beketova.

Condiția garanțiilor de securitate

Renunțarea la teritoriu ar fi „catastrofală” pentru Ucraina, mai ales dacă nu i se oferă garanții de securitate concrete, cum ar fi protecția din partea NATO conform Articolului 5.

Cu toate acestea, Putin a precizat că nu va renunța la cerințele fundamentale de a „rezolva cauzele profunde ale conflictului”, ceea ce include ca Ucraina să devină un stat neutru și să abandoneze aspirațiile NATO.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, se va afla la Chicago pentru pregătirea vizitei lui Nicuşor Dan în SUA
Externe
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, se va afla la Chicago pentru pregătirea vizitei lui Nicuşor Dan în SUA
Pe Zelenski îl așteaptă momente grele în SUA. Trump vrea să se vadă mai întâi doar cu președintele Ucrainei și abia apoi în format extins, cu liderii europeni
Externe
Pe Zelenski îl așteaptă momente grele în SUA. Trump vrea să se vadă mai întâi doar cu președintele Ucrainei și abia apoi în format extins, cu liderii europeni
Nicuşor Dan, după videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă: „România sprijină oferirea de garanţii de securitate” / „Trebuie să continuăm să exercităm presiune asupra Rusiei, inclusiv prin noi sancțiuni”
Externe
Nicuşor Dan, după videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă: „România sprijină oferirea de garanţii de securitate” / „Trebuie să continuăm să exercităm presiune asupra Rusiei, inclusiv prin noi sancțiuni”
Volodimir Zelenski respinge cerința lui Putin privind schimbul de teritorii: „Negocierile de pace cu Rusia trebuie să pornească de la linia frontului”
Externe
Volodimir Zelenski respinge cerința lui Putin privind schimbul de teritorii: „Negocierile de pace cu Rusia trebuie să pornească de la linia frontului”
Momente de groază în Grecia: Motorul unui avion care a decolat a luat foc 
Externe
Momente de groază în Grecia: Motorul unui avion care a decolat a luat foc 
Cristian Tudor Popescu, comentariu acid despre legătura dintre Trump și Putin: „Omenirea s-a întors în văgăună”
Externe
Cristian Tudor Popescu, comentariu acid despre legătura dintre Trump și Putin: „Omenirea s-a întors în văgăună”
Ce a pățit o femeie din Anglia după ce și-a spart un coș de pe față: „Am crezut că e doar un coș, dar m-a trimis de urgență la spital”
Externe
Ce a pățit o femeie din Anglia după ce și-a spart un coș de pe față: „Am crezut că e doar un coș, dar m-a trimis de urgență la spital”
„Am lăsat California pentru Spania și viața noastră s-a schimbat complet”. Mărturia unei femei care a lăsat America pentru Europa
Externe
„Am lăsat California pentru Spania și viața noastră s-a schimbat complet”. Mărturia unei femei care a lăsat America pentru Europa
Zelenski merge la Casa Albă alături de cei mai mari lideri din Europa. Aceștia se unesc pentru a sprijini Ucraina
Externe
Zelenski merge la Casa Albă alături de cei mai mari lideri din Europa. Aceștia se unesc pentru a sprijini Ucraina
Tragedie pe litoralul Greciei. Un român de 48 de ani a murit după ce ar fi căzut de pe un dig în mare
Externe
Tragedie pe litoralul Greciei. Un român de 48 de ani a murit după ce ar fi căzut de pe un dig în mare
Ultima oră
00:15 - Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, se va afla la Chicago pentru pregătirea vizitei lui Nicuşor Dan în SUA
23:32 - Nicușor Dan a publicat imagini din vacanță: „Cele mai frumoase locuri pe care le-am vizitat cu familia sunt cele de la noi, din România”
22:34 - Pe Zelenski îl așteaptă momente grele în SUA. Trump vrea să se vadă mai întâi doar cu președintele Ucrainei și abia apoi în format extins, cu liderii europeni
21:37 - Cod roșu de furtuni puternice: Descărcări electrice și grindină în mai multe județe din România
20:53 - Traficul feroviar a fost blocat temporar între Medgidia și Mircea Vodă, din cauza unui incendiu de vegetație
20:11 - Nicuşor Dan, după videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă: „România sprijină oferirea de garanţii de securitate” / „Trebuie să continuăm să exercităm presiune asupra Rusiei, inclusiv prin noi sancțiuni”
19:28 - Volodimir Zelenski respinge cerința lui Putin privind schimbul de teritorii: „Negocierile de pace cu Rusia trebuie să pornească de la linia frontului”
18:53 - Cine este Riana, tânăra cântăreață care a murit în accidentul din Bocșa. Avea doar 21 de ani
18:03 - Momente de groază în Grecia: Motorul unui avion care a decolat a luat foc 
17:11 - Cristian Tudor Popescu, comentariu acid despre legătura dintre Trump și Putin: „Omenirea s-a întors în văgăună”