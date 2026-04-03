Priveliștea Pământului văzut din spațiu i-a lăsat fără cuvinte pe membrii echipajului . Aceștia au surprins imagini spectaculoase din capsula Orion, în drumul lor spre Lună.

De la bordul capsulei Orion, în plină călătorie spre Lună, astronauții misiunii Artemis 2 au reușit să surprindă primele imagini spectaculoase ale Pământului. Fotografiile au fost realizate de comandantul Reid Wiseman cu ajutorul unui dispozitiv personal dotat cu cameră. Acestea au fost făcute publice de și au captat imediat atenția lumii.

Privit de la milioane de kilometri distanță, Pământul capătă o fragilitate care te lasă fără cuvinte. Specialiștii de la Johnson Space Center din Houston au descris imaginile drept un „memento că, oricât de departe am ajunge, suntem încă o lume, privim, sperăm și tindem mai sus”.