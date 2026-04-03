Priveliștea Pământului văzut din spațiu i-a lăsat fără cuvinte pe membrii echipajului Artemis 2. Aceștia au surprins imagini spectaculoase din capsula Orion, în drumul lor spre Lună.
De la bordul capsulei Orion, în plină călătorie spre Lună, astronauții misiunii Artemis 2 au reușit să surprindă primele imagini spectaculoase ale Pământului. Fotografiile au fost realizate de comandantul Reid Wiseman cu ajutorul unui dispozitiv personal dotat cu cameră. Acestea au fost făcute publice de NASA și au captat imediat atenția lumii.
Privit de la milioane de kilometri distanță, Pământul capătă o fragilitate care te lasă fără cuvinte. Specialiștii de la Johnson Space Center din Houston au descris imaginile drept un „memento că, oricât de departe am ajunge, suntem încă o lume, privim, sperăm și tindem mai sus”.
O altă imagine a Pământului, surprinsă de la una dintre ferestrele navei spațiale Orion, a atras atenția prin simplitatea sa. Potrivit CNN, fotografia a fost descrisă ca un „punct albastru pal văzut prin ochii echipajului”.
Emoția a fost copleșitoare pentru echipajul misiunii Artemis 2. Astronauții au trăit momente greu de descris în cuvinte în timp ce se îndreptau spre Lună.
În cadrul unei transmisiuni cu jurnaliștii, astronauta Christina Koch a vorbit despre fascinația de a vedea întreaga planetă printr-un singur geam al capsulei Orion. Ea a mărturisit că, deși știa la ce să se aștepte, realitatea a depășit orice imaginație. „Deși știam ce vom vedea, nimic nu te pregătește pentru aspectul uluitor de a-ți vedea planeta natală luminată ca ziua și strălucind sub lumina lunii în timpul nopții, cu razele spectaculoase ale apusului.”, a spus ea.
La rândul său, comandantul Reid Wiseman a rememorat un moment de neuitat. Nava a fost reorientată chiar în timpul apusului. „Cu aproximativ o oră în urmă, controlul misiunii Houston a reorientat nava noastră spațială în timp ce soarele apunea în spatele Pământului. Puteai vedea întregul glob, de la pol la pol, Africa, Europa și, dacă te uitai cu atenție, luminile nordului. A fost un moment spectaculos, care ne-a oprit pe toți patru în loc.”, a declarat acesta.