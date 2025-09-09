B1 Inregistrari!
Mii de locuințe dintr-o capitală europeană au rămas fără curent. Polițiștii nu exclud posibilitatea unei acțiuni cu „motivație politică”

09 sept. 2025, 16:47
Mii de locuințe dintr-o capitală europeană au rămas fără curent. Polițiștii nu exclud posibilitatea unei acțiuni cu „motivație politică”
Berlin, capitala Germaniei. Foto: Pixabay

Berlinul s-a confruntat cu o pană de curent masivă, marți, în jurul prânzului, după ce doi stălpi de electricitate au luat foc. Zeci de mii de locuințe au rămas fără electricitate, iar poliția locală ia în calcul că incendierea stălpilor ar fi avut o „motivație politică”, relatează AFP.

Câte persoane au fost afectate de pana de curent

Cei doi stâlpi de electricitate au fost înghițiți de flăcări în cursul nopții, în cartierul Johannisthal, situat în sud-estul capitalei, a informat o purtătoare de cuvânt a poliției locale din Berlin. Focul a fost descoperit în jurul orei 03.00 (01.00 GMT) dimineața, iar pompierii s-au luptat o oră cu el pentru a-l stinge.

Potrivit poliției, incendiul a lăsat fără curent electric 43.000 de locuințe și 3.000 de firme. În total, 50.000 de clienți au fost afectați, dar pentru 15.000 dintre aceștia, furnizarea energiei electrice fusese restabilită spre ora 10.00 GMT, a declarat un purtător de cuvânt al companiei care gestionează rețeaua electrică. Acesta a adăugat și că amploarea penei este „cu totul ieșită din comun”, potrivit Observator News.

Ce spune poliția berlineză despre incident

Poliția ia în calcul probabilitatea ca incendiul să fie rezultatul acțiunii unei „mâini criminale” și „nu exclude o motivație politică”, a adăugat purtătoarea de cuvânt. Această ipoteză ar putea justifica  „tipul de instalație vizat” și pagubele provocate, a adăugat ea.

Mai multe case de bătrâni, școli, grădinițe, precum și linii de tramvai au fost afectate de pana de curent, conform purtătoarei de cuvânt.

